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Старый новый год теряет популярность в России

Старый новый год собирается отметить каждый четвертый россиянин, однако похоже, традиция уходит в прошлое: за 9 лет число празднующих снизилось в 1,7 раза. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.
Отметить старый новый год хотят 26% россиян. Судя по комментариям респондентов, чаще всего планируется небольшое чаепитие в семейном кругу. Больше всего тех, кто будет праздновать, — среди россиян старше 45 лет (32%).
59% респондентов не собираются отмечать старый новый год: «Пережиток прошлого»; «Я про него даже забыла».
Судя по результатам аналогичных исследований, традиция отмечать старый новый год теряет популярность. Чаще всего праздновали эту дату в 2012 году (46%). Сегодня же число тех, кто будет отмечать неофициальный праздник, минимально (26%). 

(кадр из к/ф «Старый новый год»)

 

13 январь 08:59 | : Будни

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