Классы архангельских школ стройными рядами уходят на карантин

Только недавно мы писали о десяти классах школ столицы Поморья, отправленные в самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом учеников.
И вот новые данные от регионального оперштаба по контролю за пандемией – классов уже 41 по всей Архангельской области. Причем не только в столице региона, но и в Котласе, Новодвинске, Северодвинске, Няндоме, Устьянском, Приморском районах.
В изоляции и дистанционном обучении в настоящий момент находится 850 детей разных возрастов, пострадавших от своих одноклассников, что принесли в школу вместо «сменки» коронавирус. Слава богу, что заболевание у последних протекает в легкой форме.
Кроме того, инфицированных ковидом выявляют и в детсадах, чаще всего в Котласе.
Короче, все совпадает с опасениями, высказанными накануне Дня знаний…