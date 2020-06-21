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Классы архангельских школ стройными рядами уходят на карантин

Только недавно мы писали о десяти классах школ столицы Поморья, отправленные в самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом учеников.

И вот новые данные от регионального оперштаба по контролю за пандемией – классов уже 41 по всей Архангельской области. Причем не только в столице региона, но и в Котласе, Новодвинске, Северодвинске, Няндоме, Устьянском, Приморском районах.

В изоляции и дистанционном обучении в настоящий момент находится 850 детей разных возрастов, пострадавших от своих одноклассников, что принесли в школу вместо «сменки» коронавирус. Слава богу, что заболевание у последних протекает в легкой форме.

Кроме того, инфицированных ковидом выявляют и в детсадах, чаще всего в Котласе.

Короче, все совпадает с опасениями, высказанными накануне Дня знаний…

15 сентябрь 12:49 | : Будни

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