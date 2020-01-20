Сбор средств для нового креста на могилу епископа Тихона

Открыт счет для сбора пожертвований на изготовление нового креста на могиле епископа Тихона (Степанова).
В назначении платежа указывать: «пожертвование».
Банк получателя Архангельское отделение №8637 ПАО Сбербанк г.Архангельск
БИК банка получателя 041117601
Кор.счет банка получателя 30101810100000000601
Получатель храм Всех святых г.Архангельска
ИНН получателя 2901033781
Епископ Тихон, в миру - Николай Владимирович Степанов, родился в 63-ем году в Костроме в крепкой православной семье, в которой было восемь детей. Он был старшим из сыновей. И хотел, как и его отец, стать священником. После службы в армии закончил Санкт-Петербургскую семинарию, а затем с отличием и духовную академию.
В феврале 96-го года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием он был возведён в сан Епископа и возглавил Архангельскую и Холмогорскую епархию. Здесь, на Севере, на протяжении всех лет, Владыка занимался духовным возрождением Архангельской земли. Восстановлены и построены заново десятки храмов, часовен, организованы новые приходы. Он был любим и почитаем прихожанами всех храмов Епархии. Епископ Тихон награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
За большой личный вклад в развитие социального служения и благотворительности и укрепление взаимодействия Русской православной церкви и муниципальной власти Архангельска награжден Знаком «За заслуги перед городом Архангельском». Знак вручен владыке Тихону мэром города Архангельска Виктором Павленко в День города 28 июня 2009 года. Епископ Тихон стал единственным архиереем, удостоенным этой награды.
Скончался в своей резиденции в Архангельске в ночь с 19 на 20 октября от сердечного приступа в возрасте 47 лет.