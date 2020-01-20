Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сбор средств для нового креста на могилу епископа Тихона

Открыт счет для сбора пожертвований на изготовление нового креста на могиле епископа Тихона (Степанова).

В назначении платежа указывать: «пожертвование».

Банк получателя Архангельское отделение №8637 ПАО Сбербанк г.Архангельск

БИК банка получателя 041117601

Кор.счет банка получателя 30101810100000000601

Получатель храм Всех святых г.Архангельска

ИНН получателя 2901033781

 

Епископ Тихон, в миру - Николай Владимирович Степанов, родился в 63-ем году в Костроме в крепкой православной семье, в которой было восемь детей. Он был старшим из сыновей. И хотел, как и его отец, стать священником. После службы в армии закончил Санкт-Петербургскую семинарию, а затем с отличием и духовную академию.

В феврале 96-го года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием он был возведён в сан Епископа и возглавил Архангельскую и Холмогорскую епархию. Здесь, на Севере, на протяжении всех лет, Владыка занимался духовным возрождением Архангельской земли. Восстановлены и построены заново десятки храмов, часовен, организованы новые приходы. Он был любим и почитаем прихожанами всех храмов Епархии. Епископ Тихон награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

За большой личный вклад в развитие социального служения и благотворительности и укрепление взаимодействия Русской православной церкви и муниципальной власти Архангельска награжден Знаком «За заслуги перед городом Архангельском». Знак вручен владыке Тихону мэром города Архангельска Виктором Павленко в День города 28 июня 2009 года. Епископ Тихон стал единственным архиереем, удостоенным этой награды.

Скончался в своей резиденции в Архангельске в ночь с 19 на 20 октября от сердечного приступа в возрасте 47 лет.  

01 июль 09:14 | : Будни / Верую

Главные новости


Коронавирус, выборы на Соловках и отморозки-туристы
«В булочной вы больше рискуете!». Оперштаб Архангельской области убеждает в безопасности поправок
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (4)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20