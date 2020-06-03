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Среда – выходной день. У жителей Поморья началась сокращенная рабочая неделя

В эту среду не надо будет заводить будильник. Но хотя бы раз из дома выйти придется… сознательным гражданам.

1 июля объявлен выходным днем ради голосования по поправкам в Конституцию.

Еще две хорошие новости:

- выходной день будет и у тех, кто проголосовал досрочно или онлайн;

- оплачиваться нерабочий день будет в двойном размере, как любой календарный праздничный день.

Кроме того, работающие 1 июля по производственной необходимости граждане смогут претендовать на перенос выходного на другой день. Однако в этом случае их выходной будет оплачиваться по обычному тарифу.

И главное, все перечисленное не зависит от того, проголосовали вы «за», или «против» предлагаемых поправок, да просто пролежали весь день на диване.

Ура, товарищи!

 

29 июнь 06:27 | : Будни

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