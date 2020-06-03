Среда – выходной день. У жителей Поморья началась сокращенная рабочая неделя

В эту среду не надо будет заводить будильник. Но хотя бы раз из дома выйти придется… сознательным гражданам.
1 июля объявлен выходным днем ради голосования по поправкам в Конституцию.
Еще две хорошие новости:
- выходной день будет и у тех, кто проголосовал досрочно или онлайн;
- оплачиваться нерабочий день будет в двойном размере, как любой календарный праздничный день.
Кроме того, работающие 1 июля по производственной необходимости граждане смогут претендовать на перенос выходного на другой день. Однако в этом случае их выходной будет оплачиваться по обычному тарифу.
И главное, все перечисленное не зависит от того, проголосовали вы «за», или «против» предлагаемых поправок, да просто пролежали весь день на диване.
Ура, товарищи!