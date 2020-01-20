Новый профессиональный очаг коронавируса в Поморье - теперь АЦБК

Об этом сообщил гендиректор градообразующего предприятия Дмитрий Зылев.
По его словам, сразу у нескольких сотрудников целлюлозно-бумажного комбината диагностирован вирус COVID-19. Сейчас выявляются их контакты. А их круг достаточно велик из-за интенсивной работы, продолжающейся на производстве (АЦБК входит в список системных).
К такому развитию ситуации были готовы…
Из обращения Дмитрия Зылева к сотрудникам:
«Архангельский ЦБК в большом количестве закупил обеззараживающие средства, защитные маски, градусники. Сотрудники газоспасательной службы комбината оперативно обрабатывают обеззараживающими средствами производственные помещения и цеха, где трудились заражённые. Сейчас на предприятии создаётся специальная дежурная бригада, которая будет помогать бойцам ПГСС в этой важной задаче».
Напомним, что Северодвинск с 6 числа ограничивает въезд и выезд как раз в связи с пандемией на «Севмаше» и «Звездочке». Однако ситуация в Новодвинске менее тревожная. Пока…