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«В неоплатном долгу». Поздравление Игоря Скубенко с Днем Победы

«Уважаемые северодвинцы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

От всего сердца поздравляю Вас с 75-летием Великой Победы!

Сегодня мы вспоминаем отцов, дедов и прадедов, которые стояли насмерть, защищая нашу Родину. Сегодня мы склоняем голову перед подвигом советского народа, отстоявшего мир и свободу на нашей земле.

75 лет назад 9 мая небо над советскими городами впервые за долгие годы разорвали не бомбы вражеских самолётов, а залпы салюта Победы. Они возвестили о том, что закончилась самая страшная война XX века, унесшая десятки миллионов человеческих жизней, сломавшая сотни миллионов человеческих судеб.

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа - символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа - останется навечно в героической летописи Отечества. И наша задача -« сохранить эту память, не дать очернить историческую правду и приуменьшить заслуги и подвиг советских солдат.

Мы все в неоплатном долгу перед старшим поколением. Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за мирное небо над головой!

Пусть будет вечной память погибшим за Родину и вечной - слава победителям! С Днём Победы!».

09 май 09:31 | : Будни

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