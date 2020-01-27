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Соловецкий монастырь закрыл свои ворота для паломников

Территорию Соловецкого архипелага закрыли для всех, кроме местных жителей. Соответствующий указ подписал губернатор Архангельской области.

Как сообщается на сайте Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря, с просьбой закрыть Соловки к губернатору обратился Патриарх Кирилл.

Отмечается, что на острове спокойная обстановка, работает оперативный штаб. Передвижение монахов по острову ограничено, но службы в храмах идут в прежнем режиме. Сотрудники Соловецкого музея-заповедника работают удаленно.

Ранее для посещений паломников закрыли Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь в Карелии и Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь в Псковской области, сообщает портал Правмир.

(по материалам Архангельской епархии)

04 апрель 10:01 | : Будни / Верую

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