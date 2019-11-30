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В Архангельской области капитан I ранга назначен министром регионального образования

Олег Полухин ранее возглавлял Архангельский морской кадетский корпус.

Из биографии:

Родился 11 сентября 1964 года в Светогорске Ленинградской области. Имеет два высших образования. В частности, в 2013 году он окончил Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Капитан I ранга запаса. Ветеран Вооруженных сил. Почетный работник общего образования РФ. Стоит добавить, что в 2015 году Олег Полухин вошел в состав Общественной палаты Архангельской области. На протяжении последних двух лет возглавлял комиссию по науке, воспитанию и просвещению.

Напомним, осенью прошлого года кресло министра этого профиля покинул Сергей Котлов. Его замещала Светлана Маневская… которую наблюдатели сразу охарактеризовали как фигуру временную.

03 февраль 12:52 | : Будни

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