И Ненокса не помешала! Северодвинск признан самым безопасным городом для жизни

По итогам ежегодного смотра-конкурса на звание лучшего органа местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, который проводит Главное управление МЧС России по Архангельской области, Северодвинск признан лучшим в 2019 году.
Северодвинск занял первое место в номинации «Городской округ».
Глава муниципалитета Игорь Скубенко подчеркнул, что в рамках конкурса оценивается комплекс мер по обеспечению безопасности, в том числе организация работы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности. Также проверяется готовность систем управления и оповещения в чрезвычайных ситуациях.
- Этот конкурс проводится около 15 лет во всех субъектах Российской Федерации. Всего учитывается 17 показателей, среди которых объёмы финансирования мероприятий по гражданской защите и предупреждению ЧС, количество сотрудников ЕДДС, которые несут круглосуточное дежурство, содержание объектов гражданской обороны, проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, - отметил глава города.
Награждение состоялось во время ежегодных итоговых сборов территориальной подсистемы РСЧС Архангельской области. Диплом Игорю Скубенко вручили губернатор Игорь Орлов и начальник регионального МЧС Шахобиддин Ваккосов.
В мероприятии приняли участие заместитель губернатора - председатель правительства Алексей Алсуфьев, главный федеральный инспектор по Архангельской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Владимир Иевлев, председатель облсобрания депутатов Екатерина Прокопьева, руководитель регионального агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Александр Уваров, а также представители органов власти областного и муниципального уровня.
Были подведены итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС за 2019 год и сформулированы задачи на 2020 год. Шахобиддин Ваккосов сакцентировал внимание на ряде вопросов, касающихся действий различных ведомств при реагировании на чрезвычайные ситуации и происшествия в 2019 году.
Замначальника регионального МЧС - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Михаил Никифоров, сообщил, что в 2019 году изменился подход к учёту пожаров и их последствий.
Заместитель начальника ГУ МЧС России - главный государственный инспектор по маломерным судам Архангельской области Никита Горяев отметил, что 38 погибших на воде за год являются абсолютным минимумом за последние 10 лет в регионе.
P.S. Напомним, что 4 августа прошлого года на военном полигоне в Нёноксе произошел взрыв, после чего радиоактивный фон в Северодвинске кратковременно повысился. Но, по оценке специалистов, никаких негативных последствий за сим не последовало.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)