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Виктор Павленко поздравляет работников здравоохранения с профессиональным праздником

В воскресение, 16 июня, отмечается День медицинского работника. В поздравлении члена Совета Федерации Виктора Павленко архангельским медикам говорится:

- Уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки, все работники здравоохранения Архангельской области!

Трудно представить более гуманную и важную профессию, чем профессия медика. От момента рождения вы сопровождаете нас по жизни, в ваших умелых и заботливых руках – не только счастье каждой семьи, но в значительной мере - демографическое благополучие всей страны, а значит, ее будущее.

Наши медики – специалисты высокого уровня, постоянно внедряющие современные методы диагностики и лечения заболеваний, отдающие все силы сохранению здоровья северян.

Низкий поклон вам за ваш труд, терпение, верность профессиональному долгу, за ваши золотые руки и добрые сердца! Спасибо за то, что все свои душевные силы, все знания, опыт вы вкладываете в святое дело спасения человеческих жизней.

Уверен, лучшие традиции архангельской медицины – врачебная честь и гражданская ответственность, высокая нравственность и интеллигентность, трудолюбие и профессионализм – будут приумножаться и служить на благо жителей Поморья.

Желаю всем архангельским медикам крепкого здоровья и благополучия, успехов в вашем нелегком и благородном деле!

 

 

15 июнь 10:10 | : Будни

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