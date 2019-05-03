Виктор Павленко поздравляет работников здравоохранения с профессиональным праздником

В воскресение, 16 июня, отмечается День медицинского работника. В поздравлении члена Совета Федерации Виктора Павленко архангельским медикам говорится:
- Уважаемые врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки, все работники здравоохранения Архангельской области!
Трудно представить более гуманную и важную профессию, чем профессия медика. От момента рождения вы сопровождаете нас по жизни, в ваших умелых и заботливых руках – не только счастье каждой семьи, но в значительной мере - демографическое благополучие всей страны, а значит, ее будущее.
Наши медики – специалисты высокого уровня, постоянно внедряющие современные методы диагностики и лечения заболеваний, отдающие все силы сохранению здоровья северян.
Низкий поклон вам за ваш труд, терпение, верность профессиональному долгу, за ваши золотые руки и добрые сердца! Спасибо за то, что все свои душевные силы, все знания, опыт вы вкладываете в святое дело спасения человеческих жизней.
Уверен, лучшие традиции архангельской медицины – врачебная честь и гражданская ответственность, высокая нравственность и интеллигентность, трудолюбие и профессионализм – будут приумножаться и служить на благо жителей Поморья.
Желаю всем архангельским медикам крепкого здоровья и благополучия, успехов в вашем нелегком и благородном деле!