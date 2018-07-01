Северодвинские школяры будут ездить на автобусах по льготному

Глава Северодвинска Игорь Скубенко подписал постановление о льготном тарифе на проезд в городских автобусах для школьников и студентов.

Такой тариф действует в течение всего учебного года: с 1 сентября по 31 мая. Чтобы им воспользоваться, нужно предъявить кондуктору справку с фотографией из образовательного учреждения или студенческий билет.



- Мы разработали шаблон, на котором хорошо видно название учреждения, дату выдачи справки и имя ребенка. Это было сделано для удобства контролеров во избежание конфликтных ситуаций. Единую форму для справок мы разослали во все школы, поэтому просим родителей проследить, чтобы ребёнку выдали справку единого образца, - подчеркнула заместитель главы администрации по социальным вопросам Ирина Сахарова.



Напомним, в связи с подорожанием проезда на общественном транспорте, льготный билет будет стоить 20 рублей.



Добавим, что посмотреть, как должна выглядеть справка для учащихся можно в приложении к постановлению № 359-па от 30 августа 2018 года, размещенного на официальном сайте администрации Северодвинска.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)