Эксперты Народного фронта оценили готовность архангельских школ к началу учебного года

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках проекта ОНФ «Народная оценка качества» проверяют готовность образовательных учреждений региона к 1 сентября. В ходе рейдов совместно со специалистами департамента управления образования муниципалитета общественники дали оценку состоянию зданий, укомплектованности учебным оборудованием и мебелью. Кроме того, активисты ОНФ обращают внимание на установку системы пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое, гигиеническое состояние учреждений.

Активисты Народного фронта посетили школы № 20, 26, 5, 36 и 95 в Архангельске. Общественники отметили, что по ранее проведенному мониторингу устранены замечания в школах №20 и №26. В них отремонтированы главное крыльцо, установлено ограждение территории. У школы №26 ликвидирована точка продажи спиртного. В результате проверки было установлено, что системы пожарной сигнализации практически во всех школах были установлены в 2008 г., но в 2019 г. истекает нормативный срок их эксплуатации. Эксперты ОНФ считают, что в школах необходимо установить новые системы с учетом современных требований, в том числе по обеспечению защитой всех школьных помещений, включая спортивные и актовые залы.

Еще одно важное замечание общественников касалось школьного ремонта. При ремонте эвакуационных путей и выходов руководство учреждений должно обратить внимание на использования негорючих материалов. В большинстве школ на эвакуационных путях уложен линолеум, а при установке дверей не используют армированное стекло.

«Мы пришли к выводу, что в целом общеобразовательные учреждения города хорошо укомплектованы мебелью и оборудованием. Руководители учреждений и ответственные лица прошли обучение по вопросам пожарной безопасности. Автоматические пожарные сигнализации, системы оповещения и направления эвакуации людей, противопожарные водопроводы зданий своевременно обслуживаются. Во всех учреждениях действует система контроля доступа в здание, организовано горячее питание и медицинская помощь. Будем надеется, что в новом учебном году наши дети будут комфортно себя чувствовать в стенах своих школ», – отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Игорь Симоненко.

Региональное отделение ОНФ направило итоги мониторинга и выявленные нарушения, которые в дальнейшем необходимо устранить, в департамент образования муниципалитета.