В Почезерском погосте зазвонили колокола

Комплект кампанов был установлен в храмовом ансамбле в середине марта. Автором проекта звонницы выступил действительный член Ассоциации колокольного искусства, мастер колокольного звона из Архангельска Владимир Петровский. Исторической основой для воссоздания колокольни стали фотографии Ивана Яковлевича Билибина, сделанные в 1903 году.

Новая звонница состоит из подиума для звонаря с педалью для управления басовым колоколом и балок для размещения средних и малых колоколов. Напомним, что подъем колоколов на колокольню был осуществлен еще в конце января 2018 года.

Колокола с Почезерских храмов были сняты в 1936 году. Для восстановления звонницы на колоколитейном заводе «Вера» в Воронеже по заказу Кенозерского национального парка в 2017 году. были отлиты восемь колоколов — три зазвонных (трельных), четыре средних (альтовых) и один басовый (благовестный).

На самом большом колоколе (290 кг) размещены храмовые образы Почезерских церквей — образ Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня и образ пророка Иоанна Предтечи, а также Казанский образ Божией Матери в память об утраченной одноименной часовне в деревне Коковиченская.

Опоясывает самый большой колокол надпись-посвящение «Трудами Кенозерского Национального парка в церковь Происхождения Честных Древ Креста Господня Почезерского погоста Плесецкого района Архангельской области. Лит лета 2017 от Р.Х.».

Освящение Почезерского храмового комплекса и открытие экспозиции «Почезерский погост: история, архитектура, приход» состоится 12 августа 2018 года. Открытие будет приурочено к празднику Происхождения Честных Древ Креста Господня, отмечаемого Православной Церковью 14 августа.