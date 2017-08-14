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Пандусы, автобусы, тротуары... Активисты ОНФ оценили доступную среду на окраинах Архангельска

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области проанализировали доступность городской среды для маломобильных групп граждан на окраинах областного центра в Северном и Маймаксанском территориальных округах. Общественники вместе с социальными работниками и инвалидами прошли по основным маршрутам передвижения людей с ограниченными возможностями.

Так, активистами ОНФ было зафиксировано, что проживающая в Северном округе женщина-инвалид начинает испытывать трудности сразу за порогом своей квартиры. Спуск по лестнице многоквартирного дома не оборудован, ей приходится спускаться к подъезду с посторонней помощью, ступени подъезда также не приспособлены для передвижения человека в инвалидной коляске. Затем она направилась в отделение «Почты России», но отсутствие пандуса не позволило ей посетить учреждение, вход в отделение Сбербанка также не оборудован пандусом. Конечным пунктом маршрута, по которому обычно передвигается инвалид, стал продовольственный магазин. Доступ в помещение магазина оборудован пандусом, но он не удобный, травмоопасный, поэтому инвалид не решается воспользоваться им самостоятельно.

Инвалиду-колясочнику из Маймаксанского округа, прежде всего, трудно передвигаться по деревянным мостовым, дорожки не заасфальтированы, поэтому нередко ему приходится перемещаться на проезжую часть. В центр города мужчина выезжает только на такси, так как городской транспорт не приспособлен для перевозки инвалидов. В связи с этим основной маршрут передвижения остается почти всегда неизменным – поликлиника и магазин. Доступ к этим объектам оборудован, в чем заслуга и самого инвалида, который продолжительное время добивался от руководителей медучреждения и магазина установить пандус, соответствующий стандарту.

«Мониторинг активистами ОНФ маршрутов следования инвалидов позволяет сделать определенные выводы о результатах реализации в Архангельской области госпрограммы «Доступная среда». Есть целый ряд барьеров, которые мешают инвалидам нормально жить – это отсутствие современных пандусов, соответствующих требованиям ГОСТа, приспособленных тротуаров и автобусов, работающих лифтов в поликлиниках, специальных лестниц в подъездах, – прокомментировала представитель регионального штаба ОНФ Татьяна Артемова. – Безусловно, есть и положительные примеры учреждений областного центра, где инвалиды будут чувствовать себя комфортно, среди таких драмтеатр, здание правительства региона, 1-я поликлиника, два новых торговых центра с кинотеатрами, два ресторана и два кафе».

Мониторинг Общероссийского народного фронта «За доступную среду!» стартовал в конце августа по всей стране. В рамках мониторинга проведены рейды по городским улицам и учреждениям, опросы людей с ограниченными возможностями, в первую очередь, с тяжелой инвалидностью (передвигающихся на колясках и незрячих).

По итогам мониторинга будет дана оценка реализации госпрограммы «Доступная среда», это поможет проанализировать исполнение в регионах поручений президента РФ. Активисты ОНФ будут держать на контроле реализацию программы в Архангельской области.

 

 

 

 

 

 

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21 сентябрь 09:06 | : Будни

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