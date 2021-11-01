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Спикер АрхГорДумы пожелала журналистам вдохновения и творческих фантазий

Дорогие друзья! Уважаемые работники печати, средств массовой информации!



Примите поздравления с профессиональным праздником — Днем российской печати!


Значение повседневной работы журналистов, фотокорреспондентов, редакторов, корректоров и полиграфистов трудно переоценить, ведь помимо важной миссии информирования общества о происходящих событиях, они оказывают влияние и на его состояние в целом.


Благодаря оперативной работе сотрудников печатных изданий горожане всегда знают, как и чем живёт столица Поморья, знакомятся с живущими по соседству интересными людьми и их достижениями, осведомлены об общегородских мероприятиях, встречах и праздниках.


Спасибо всем, кто сохраняет и преумножает лучшие традиции отечественной журналистики. Желаю вам вдохновения, ярких и запоминающихся материалов, неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными и актуальными! Счастья и благополучия вам и вашим близким!


С праздником!


Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова


13 январь 08:15 | : Культура

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