Спикер АрхГорДумы пожелала журналистам вдохновения и творческих фантазий

Дорогие друзья! Уважаемые работники печати, средств массовой информации!
Примите поздравления с профессиональным праздником — Днем российской печати!
Значение повседневной работы журналистов, фотокорреспондентов, редакторов, корректоров и полиграфистов трудно переоценить, ведь помимо важной миссии информирования общества о происходящих событиях, они оказывают влияние и на его состояние в целом.
Благодаря оперативной работе сотрудников печатных изданий горожане всегда знают, как и чем живёт столица Поморья, знакомятся с живущими по соседству интересными людьми и их достижениями, осведомлены об общегородских мероприятиях, встречах и праздниках.
Спасибо всем, кто сохраняет и преумножает лучшие традиции отечественной журналистики. Желаю вам вдохновения, ярких и запоминающихся материалов, неиссякаемой творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересными и актуальными! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
Председатель Архангельской городской Думы В.В. Сырова