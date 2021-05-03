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Группа "Аквилон" провела в Северодвинске конкурс граффити

«Россия – страна возможностей» - конкурс граффити с таким названием прошёл в городе корабелов в рамках празднования Дня России.

Организаторами мероприятия выступили администрация Северодвинска, а Группа «Аквилон» откликнулась на предложение поддержать конкурс и его участников.

Холстом для молодых художников города корабелов стал строительный забор в квартале 100, где продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого застройщик выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит парк площадью не менее 2,5 га, новый детсад и на оставшейся территории жилой комплекс из 7 домов.

На конкурс поступило 6 заявок от молодых художников 17-23 лет. Каждый участник представил дизайн-макет граффити, тема – День России. Конкурсанты получили по 25 баллончиков разных красок и в течение дня расписывали участки забора длиной от 3 до 6 метров. Теперь любой прохожий или проезжающий по ул. Ломоносова человек сможет любоваться яркими и глубокими по смыслу картинами.

Россия глазами граффитчиков – это яркий спорт, прекрасная природа, люди, прославившие нашу страну на весь мир, это связь поколений и новые возможности. члены жюри - заместитель главы Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова, генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков и уличный художник, автор проекта «Яркий город» Илья Мартынов - внимательно осмотрели каждую творческую работу и определили победителей.

- Главная цель конкурса – показать, что граффити это не то, что портит город, а тот вид искусства который должен радовать и приносить положительные эмоции тем кто увидит эти графические работы, - подчеркнула заместитель главы администрации Северодвинска по социальным вопросам Ирина Сахарова.

- Ребята стараются, делают качественно! Некоторые, от которых я даже не ожидал чего-то особого, проявили себя сегодня очень классно! – отметил член жюри Илья Мартынов.

Победителем единогласно был признан Елисей Заплатин за граффити «Спортивная страна» и «Природа России прекрасна».

- Я очень рад что занял первое место. Мне сразу в голову пришла идея что можно изобразить советские мультики и в принципе я этим воспользовался, - рассказал победитель конкурса Елисей Заплатин.

Дипломами участника конкурса отмечены Егор Тамеев за граффити «Россия – страна возможностей» и Савелий Зверев за надпись «Россия». Третье место разделили Юрий Паюсов за творческую работу «Кремль» и Максим Ивакин за рисунок под названием «Матрёшки». Второе место у воспитанниц художественной школы № 2 Марии Платоновой и Екатерины Носик за композицию «Время поколений». Жюри отметило, что все работы достойны поощрения.

- Конкурсанты доказали, что граффити, действительно, является искусством, и обычный строительный забор может заиграть красками. Ребята творческие, талантливые, за такими будущее нашей страны! Уверен, что этот конкурс – лишь первый их вклад в обновление Северодвинска. Мы, в свою очередь, всегда готовы поддержать творческие инициативы молодежи и социальные проекты, преображающие город, - отметил генеральный директор Группы «Аквилон» Алексей Попков.

 

Напомним, что в Северодвинске продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства. По контракту с муниципалитетом в квартале 100 Группа «Аквилон» должна построить общедоступный парк на берегу озера Театральное, новый детсад и современный жилой комплекс. Общий объем инвестиций в проект запланирован в объеме не менее 2,23 млрд. рублей.
Архитектурной мастерской Михаила Мамошина был создан эскизный проект концепции комплексного освоения территории квартала 100. Михаил Александрович - академик архитектуры, уроженец Онеги, работающий в Санкт-Петербурге. Он внимательно изучил предшествующие проекты, консультировался со специалистами бывшего Ленгипрогора, разрабатывавшими советские Генеральные планы Северодвинска. В итоге концепция получила ряд престижных наград, в том числе и Союза архитекторов России. Ее оценили специалисты с мировым именем.
В полном соответствии с действующей в Северодвинске градостроительной документацией для выполнения технических проектов общедоступного парка, детсада и жилого комплекса, после заключения договора аренды земельного участка были разработаны и утверждены проекты планировки и межевания земельных участков. Застройщик выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит здесь парк площадью не менее 2,5 га, который, как и новый детсад, передаст муниципалитету. На оставшейся территории будет построен жилой комплекс из 7 домов. Каждый из них получит собственный благоустроенный двор с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. От улицы Ломоносова к парку проложат два широких бульвара.

В рамках проекта были выполнены все необходимые расчеты по нагрузкам на инженерные сети. От ресурсоснабжающих организаций получены технические условия по подключению всех объектов к сетям тепло-, электро-, водоснабжения и канализации. Проведены инженерные изыскания, выполнены динамические испытания грунтов. В настоящее время на территории земельного участка в квартале 100 проводится вынос канализационного коллектора. В соответствии с действующим законодательством, вынос инженерных сетей осуществляется на основании ордера на проведение земляных работ. Застройщиком был выполнен проект перекладки инженерных сетей, согласованный в установленном порядке. Администрацией Северодвинска выдан ордер на проведение земляных работ. Таким образом работы выполняются в полном соответствии с действующим законодательством.

Проект комплексного освоения квартала 100 проходит предусмотренную законом экспертизу. После чего все необходимые документы будут направлены в городскую администрацию для получения разрешения на строительство.

  

15 июнь 10:14 | : Культура

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