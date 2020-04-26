Кенозерье и Онежское Поморье открываются для туристов в патриотичном режиме

С 1 июня Кенозерский национальный парк и национальный парк «Онежское Поморье» откроются для посещения, но с некоторыми ограничениями.
В первый летний месяц посетить заповедные территории смогут только жители Архангельской области. Всем прибывшим гостям будут измерять температуру бесконтактным термометром. Посетители будут обязаны заполнить извещение об отсутствии заболевания новой коронавирусной инфекцией и карантина по месту проживания.
Каждая компания или семья будет размещена в отдельном гостевом доме или блоке гостиницы. Туристы смогут заказать питание в кафе, но только на вынос. Ежедневно в гостиницах и гостевых домах будет проводиться дезинфекция.
Также в июне отменяются экскурсии и мастер-классы, но туристы смогут, как и прежде, гулять по экологическим тропам Парков и наслаждаться природой.
Оплата всех туруслуг временно производится только по безналичному расчёту. Оформление разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий осуществляется исключительно через интернет.
Все перечисленные ограничения введены для безопасности жителей заповедной территории, сотрудников национальных парков и самих гостей. Мы также настоятельно рекомендуем туристам пользоваться антисептическими средствами, соблюдать социальную дистанцию и надевать перчатки и маски при посещении Визит-центров, магазинов, почтовых отделений, ФАПов и других общественных мест.
Планируется, что такой режим будет действовать до 30 июня, но если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, действие ограничений будет продлено. Изменение регламента приёма гостей также возможно в связи с новыми указами, постановлениями и распоряжениями федеральных и региональных органов исполнительной власти.
Напомним, национальные парки «Кенозерский» и «Онежское Поморье» закрылись для туристов, в том числе рыбаков, с 30 марта.