Завтра в Северодвинске наступает "Ночь Гарри Потера"

7 февраля в пятый раз во всем мире состоится международная акция Harry Potter Book Night - «Книжная Ночь Гарри Поттера: Хогвартс». Северодвинская муниципальная библиотечная система не осталась в стороне от этого культурного события.
- Инициатор акции - британское издательство Bloomsbury, опубликовавшее серию книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. В пяти библиотеках нашей системы 7 февраля можно будет совершить путешествие в школу чародейства и волшебства Хогвартс, - рассказала начальник управления культуры и туризма Елена Михайленко.
Она добавила, что все участники акции 6 лет и старше смогут пройти церемонию распределения и стать студентами школы волшебников. Им предстоит узнать историю и интересные факты о Хогвартсе, познакомиться с привидениями и призраками, обитающими в этой школе, и посетить секретные комнаты замка. А по окончании встречи каждый получит сертификат участника.
- Это далеко не полный сценарий мероприятий, которые пройдут на наших библиотеках, - уточнила Елена Михайленко.
Мероприятия международной акции «Книжная ночь Гарри Поттера» в библиотеке «Книжная гавань» (улица Карла Маркса, 26) начнутся в 15:00, а в центральной библиотеке имени Н.В. Гоголя (улица Ломоносова, 100), библиотеках «Мир знаний» (проспект Победы, 48, «Кругозор» (проспект Бутомы, 7) и «Открытие» имени Лидии Черняевой (улица Комсомольская, 35) - в 16:00.