В Мурманской области и Норвегии открылся общий кинофестиваль "Северный характер"

На территории сразу двух стран России и Норвегии состоялся международный кинофестиваль «Северный Характер: Green Screen», об этом сообщает портал TV21.ru. Фильмы авторов подняли острые социальные и экологические темы. Он продлился три дня и собрал сотни зрителей. Как это было - расскажет Михаил Аброськин.
Международный фестиваль «Северный Характер: Green Screen» начался в норвежском Киркенесе. Туда приехала российская делегация. Визит наши земляки начали с возложения цветов к памятнику советскому солдату. Монумент находится в центре Киркенеса. Он установлен в память об освобождении города советскими солдатами. А так же сегодня это своего рода символ единения двух народов. И посещение монумента во время визита в Норвегию стало уже доброй традицией для русских гостей.
Открытие фестиваля состоялось на площадке Самовар-театра. Зрителей приветствовали организаторы и глава Киркенеса Руне Рафаэльсен. Он отметил, что такие мероприятия, как фестиваль Green Screen сближают народы двух стран. Кинопоказы состоялись в Самовар-театре и в городской библиотеке. Там же состоялась премьера фильма о белом медведе «Хозяин Арктики». Работу представил её автор журналист ТВ-21 Михаил Аброськин. Там же впервые свой фильм публике «Память. Русские в Киркенесе» показал Евгений Безбородов.
Евгений Безбородов, автор фильма «Память. Русские в Киркенесе»: «Еще в прошлом году мне предложили для канала «Культура» сделать цикл документальных фильмов «Память» про советские военные памятники в Европе. На данный момент снято 8 фильмов и этот фильм снят в рамках документального сериала. Такие сюжеты выходят к 9 мая, как обижают советские памятники в Европе: какая Польша плохая, Болгария плохая. Мне же хотелось рассказать о чём-то хорошем. Стал выбирать истории и увидел, что в Норвегии совершенно другое отношение, здесь есть памятник, который любят и уважают. Так и возникла тема этого фильма».
Продолжил программу показ кинокартины Александра Сакурова «Александра». Автор лично представил фильм зрителям и ответил на их вопросы после показа. Кинокартина рассказывает о том, как остаться человеком даже тогда, когда это почти невозможно. Действо фильма происходят во времена Чеченской компании. Несмотря на то, что фильм рассказывает о России и о русских, по достоинству его оценили и норвежцы и наши соотечественники.
Йостен Эльесен, кинозритель: «Главная героиня просто хотела прекратить войну. Она хотела мира. Поэтому она приехала в военный лагерь. Я думаю, этот фильм понятен всем: и норвежцам и русским».
Ирина Якимова, кинозритель: «Я получила наслаждение. Всё сделано так, что не показаны никакие военные действия, но ты всё равно всё чувствуешь!»
На следующий день фестиваль экологического и социального кино «Green Screen» продолжился уже в России, в Никеле. Гости и участники фестиваля - из России и Норвегии встретились во дворе Центра «Вторая школа». Там вместе с представителями региональных и муниципальных властей двух стран организаторы фестиваля положили основу аллеи Дружбы и высадили 14 деревьев. Так же в церемонии участвовали представители Кольской ГМК и «Норникеля», который традиционно оказывает поддержку кинофестивалям «Северный Характер».
Вартан Мазманян, начальник плавильного цеха Кольской ГМК: «Это, действительно, очень положительный эффект даст в перспективе между нашими народами. Я, как представитель Кольской компании только приветствую аналогичные мероприятия».
Эрик Сведал, генеральный консул Норвегии в Мурманске: «Особенно радостно, что фестиваль проходит по обе стороны границы. Это ещё одно доказательство того, что нас связывают общие интересы, которые создают основы для взаимодействия и сотрудничества».
После высадки сирени на аллее дружбы, гости фестиваля отправились в визит-центр заповедника «Пасвик» там состоялась большая дискуссия. Речь шла об инструментах, с помощью которых сейчас говорят об экологии.
Светлана Солдатова, президент кинофестиваля «Северный Характер»: «Меня поразила реакция норвежцев. Они настолько эмоционально отреагировали на эти фильмы. А, ведь, там большинство фильмов были русские. Они поняли, что русских тоже заботят проблемы природы. Они очень трепетно относятся к человеку на Севере, к его пребыванию. Они очень внимательно следят за тем, что происходит в регионе. Им очень интересно посмотреть на взгляд русских на их жизнь. На нашу совместную историю. Мне кажется, что фестиваль попал в точку. Он нашёл отклик и у норвежцев, и у русских. У нас одна граница».
После зрители увидели еще несколько кинокартин, многие из которых были посвящены теме экологии в Арктике. Автором одного из них стала журналист ТВ-21 Татьяна Юлусова. Вместе с учёными экологами она проделала большой путь по Северному морскому пути. Об этом сделала документальный фильм «Арктика. Проба на чистоту».
Третий день так же состоялся в Никеле. Российские зрители увидели все те же работы, которые были представлены в Норвегии. Фильмы показывали в арт-центре «2 школа» а так же на большом экране дома культуры «Восход». Вечером там состоялся большой концерт. Первыми выступили музыканты рок-группы «Почтовая служба Бангкока». Продолжили вечер - «Здоб ши Здуб».
Вход на концерт был свободный. В зале собрались более пяти сотен человек. Уже через несколько минут люди встали со своих мест и начали танцевать возле сцены. После зрители взялись за руки и провели хоровод, который опоясал весь зал. Закончила своё выступление группа хитом «Видели ночь».