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Валерия Гай Германика раскаялась... и открыла православный канал

Валерия Гай Германика, автор фильма «Все умрут, а я останусь» и сериала «Школа», презентовала авторский медиапроект о том, как совместить современную жизнь и христианство.

Режиссер стала ведущей ютьюб-канала о православии «Вера в большом городе». Проект запустило издательство «Никея».

Гостем первого выпуска стала актриса Агния Кузнецова. С Германикой они поговорили о прощении, совместимости актерской профессии с религией, чудесах и служении мужу и Богу. Новые видео на канале будут выходить каждую неделю.

В описании ютьюб-канала говорится, что это проект о верующих людях, живущих в современном большом мегаполисе и занимающихся разными удивительными делами. О людях, у которых нет противоречия между верой и их светскими, повседневными занятиями.

«Вдохновение и практика для жизни по вере каждый день», — описан проект на YouTube.

Германика известна как автор получившей специальный приз Каннского кинофестиваля картины «Все умрут, а я останусь» о подростках-девятиклассниках, а также сериала «Школа», вызвавшего резкую критику Русской Церкви и учительского сообщества.

«С некоторых пор я с грустью начала понимать, что вокруг Православия сложились целая система предрассудков. Многие считают, что вера в Бога форматирует мозг, стирает личность и заставляет мыслить шаблонно и одинаково, или заключает нашу психику в некое гетто, в котором невозможно раскрепостить свою творческую энергию и где отсутствует свобода личности и человеческая индивидуальность», — рассказала Германика.

По ее словам, все совершенно не так: «На моих глазах все больше самых отъявленных бунтарей и индивидуалистов приходят к вере и начинают искать истину именно в Православии».

Новый проект, по словам Германики, сможет рассказать «о поиске истины в бетоне и металле города» и станет взглядом на городскую жизнь через рассказ верующих людей, «изучение их мотивации и потребностей». Среди гостей передач Германики станут ресторатор и основатель "Чайхоны №1" Алексей Васильчук и певец Ираклий Пирцхалава.

Канал Германики доступен здесь: https://www.youtube.com/channel/UCabGpz7y3_eK6LkUvtEhqtw

(по материалам Архангельской епархии)

12 июнь 09:12 | : Культура / Верую

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