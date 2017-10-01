"Шойна" значит "кладбище". Документалисты сняли фильм об умирающей в песках беломорской деревне

«Шойна» - в переводе с ненецкого языка означает кладбище. Поселок возник на севере Архангельской области в 1933 году с расчетом на активную рыбодобычу.

В 50-е годы Шойна процветала: в селе жили и рыбачили почти полторы тысячи человек. Несколько десятилетий спустя в поселке осталось менее трехсот жителей.

Безалаберный вылов рыбы привел не только к ее исчезновению, но и уничтожению прибрежной морской флоры. Сейчас Шойну заносит песком, окрестности села больше похожи на пустыню.

Ни водопровода, ни канализации, ни газа в Шойне так и не появилось. Единственное, что принес в Шойну XXI век — вышка сотовой связи.

Дорог в Шойну нет, выбраться из деревни летом можно по морю, а зимой — лишь четыре раза в месяц, когда прилетают одномоторные «кукурузники» АН-2 из Нарьян-Мара и Архангельска: только такой самолёт может приземлиться на местном песчаном аэродроме. Эти же самолеты привозят в село почту с «большой земли». От Архангельска до Шойны около трёх часов изнурительного полёта, а в самом самолете лишь 12 посадочных мест, причем записываться на рейс необходимо за две недели. Билет стоит столько, сколько, к примеру, перелёт из Москвы в Мадрид.

Местные жители исхитряются выращивать овощи прямо на песке. Летом и осенью собирают в тундре морошку - западные соседи, норвежцы, финны, шведы, охотно скупают её через посредников по хорошей цене. Народ в основном кормится охотой (на птиц) и скромной рыбалкой (камбала).

Практически все жители поселка – или бюджетники или пенсионеры.

Об этом документалисты сняли фильм: