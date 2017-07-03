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Мир праху её. В Санкт-Петербурге скончалась вдова писателя Федора Абрамова

Вчера вечером в Санкт-Петербурге отошла с миром Людмила Владимировна Кутикова-Абрамова, филолог и литературный критик, исследовательница творчества Ивана Бунина, вдова писателя Федора Абрамова.

Мир праху её…

Фёдор Александрович Абрамов – один из наиболее ярких и известных представителей так называемых «писателей-деревенщиков».

Родился в крестьянской семье в 1920 году в селе Верколы Архангельской губернии. Был младшим из пяти детей. Отец: Александр Степанович Абрамов (1878—1921), занимался извозом в Архангельске. Мать: Степанида Павловна, урождённая Заварзина (1883—1947), крестьянка из староверов.  В 13 лет переехал в райцентр – село Карпогоры, где с отличием закончил десятилетку и без экзаменов был принят на филологический факультет Ленинградского университета.

После третьего курса, 22 июня 1941 года ушёл добровольцем в народное ополчение. Служил пулемётчиком 377-го артиллерийско-пулемётного батальона, в сентябре 1941 года был ранен в руку, после короткого лечения вновь вернулся на передовую. В ноябре 1941 года был тяжело ранен (пулей перебиты обе ноги), лишь по случайности обнаружен бойцом похоронной команды, собиравшей убитых. Провёл блокадную зиму 1941—1942 года в ленинградском госпитале, в апреле 1942 года был эвакуирован по льду Ладожского озера одной из последних машин. По ранению получил отпуск на 3 месяца, преподавал в Карпогорской школе. Признан годным к нестроевой службе, с июля 1942 года был заместителем командира роты в 33-м запасном стрелковом полку в Архангельском военном округе, с февраля 1943 года — помощником командира взвода Архангельского военно-пулемётного училища. С апреля 1943 года был переведён в отдел контрразведки «Смерш» на должность помощника оперуполномоченного резерва, с августа 1943 года — следователь, с июня 1944 года — старший следователь следственного отделения отдела контрразведки. О том времени написал автобиографическую повесть «Кто он?», опубликованную его вдовой после его смерти. Демобилизован осенью 1945 года.

Наиболее значимые произведения: «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Дом», «Пути-перепутья», «Алька».

Писатель ушел из жизни 14 мая 1983 года в Ленинграде. Похоронен в селе Веркола на правом берегу реки Пинега; на левом берегу находится Артемиево-Веркольский монастырь, вопросом восстановления которого Абрамов был озабочен в конце жизни. В Верколе открыт музей Абрамова.

03 октябрь 08:24 | : Культура

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