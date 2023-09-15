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ОНФ: Ремонт в 7-й горбольнице Архангельска ведется на грани абсурда

Эксперты регионального отделения Народного фронта проверили качество ремонта крыльца наркологического корпуса больницы №7 в Архангельске. Сопредседатель регионального штаба Сергей Альбицкий подчеркнул, что ремонт ведется по абсурдному проекту: подрядчик оставил старую, рыхлую кладку. А толщина бетона на некоторых ступеньках - всего два сантиметра. Такой слой придёт в негодность за пару месяцев.

Слой бетона в два сантиметра на верхней площадке у входной двери не позволяет сделать уклон от здания, и уже сейчас понятно, что у входа будут стоять лужи.

ОНФ обратился к главврачу больницы с просьбой привлечь проектировщиков к ответственности и исправить все недостатки. Организация будет добиваться, чтобы ремонт проходил со всеми строительными требованиями.

07 ноябрь 12:11 | : Скандалы

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