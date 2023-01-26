Население Архангельской области уменьшается ускоренными темпами

Представьте, за 11 месяцев прошлого года на одного родившегося в Поморье приходится почти двое умерших. В абсолютных цифрах – 7 500 и 14 400. Такие данные представил Архангельскстат.

За то же период в регион прибыло 13,7 тысяч человек, а выбыло за его пределы 16 тысяч человек. Миграционный отток населения составил 2,3 тысячи человек.

В целом численность населения Поморья сократилась на 9,1 тысячи человек.

Из приведенных чисел видно, что наибольший вред демографии наносит естественная убыль населения… то ли мало рожают, то ли много умирают.