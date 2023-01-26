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Население Архангельской области уменьшается ускоренными темпами

Представьте, за 11 месяцев прошлого года на одного родившегося в Поморье приходится почти двое умерших. В абсолютных цифрах – 7 500 и 14 400. Такие данные представил Архангельскстат.

За то же период в регион прибыло 13,7 тысяч человек, а выбыло за его пределы 16 тысяч человек. Миграционный отток населения составил 2,3 тысячи человек.

В целом численность населения Поморья сократилась на 9,1 тысячи человек.

Из приведенных чисел видно, что наибольший вред демографии наносит естественная убыль населения… то ли мало рожают, то ли много умирают.

21 февраль 16:54 | : Скандалы

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