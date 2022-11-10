У котласского пенсионера за долги арестовали большой автопарк

Гражданин известен как предприниматель не самого последнего эшелона… но по документам живет на одну пенсию. По предварительным оценкам, расплата по долгам могла растянуться на долгие годы, их общая сумма составляет более 21 млн. рублей.
Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО, была проведена проверка имущественного комплекса бизнесмена. В собственности у него оказался целый автопарк – наложен арест на 17 транспортных средств, в том числе на шесть КАМАЗов, погрузчик, автоцистерну, грузовой фургон, прицепы. Также под арест попали «Toyota RAV4», «NISSAN Patrol» и «УАЗ Патриот».
После оценки стоимости автомобили и спецтехника будут переданы в специализированную организацию для принудительной реализации. Вырученные от продажи деньги пойдут на погашение задолженности по налогам
Тем временем наблюдатели интересуются – не на букву ли «П» начинается фамилия пенсионера…
(по материалам издания «Коряжма 24»)