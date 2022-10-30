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В Котласе «благотворителем года» объявили коммунального барыгу

В Архангельской области озвучили имена благотворителей года. В 2022-м это звание присвоено 8 организациям, ИП и руководителям. В их числе есть представители Котласа.

Их двое: руководитель Котласского электро-механического завода Андрей Климов, оказывающий реальную помощь больным детям и юным спортсменам. И Степан Слотин, руководитель «Объединения котельных и тепловых сетей».

Фамилия последнего в списке лучших благотворителей вызвала недоумение у наших коллег из издания «KOT News». По их данным, «ОК и ТС» известно, прежде всего, самыми высокими коммунальными тарифами на свои услуги. Так, с 1 декабря они повышаются почти на 10%. Такая вот «благотворительность»…

Из статуса премии:

Звание «Благотворитель Архангельской области» присваивается гражданам и юридическим лицам, которые не менее трех лет ведут систематическую добровольную благотворительную деятельность в регионе: помогают детям- сиротам и оставшимся без родительского попечения, многодетным семьям, инвалидам и престарелым, одаренным детям, спортивным командам, творческим коллективам и тд.  

30 ноябрь 13:03 | : Скандалы

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