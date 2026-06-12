Они хотят в Госдуму. Список кандидатов по Архангельской области

Областная избирательная комиссия информирует, что завершился период выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатным избирательным округам.
Необходимые для выдвижения документы предоставили следующие кандидаты:
По одномандатному избирательному округу № 76:
- Арсентьев Игорь Валентинович - ЕДИНАЯ РОССИЯ;
- Алескеров Кирилл Гамидович - ЛДПР;
- Виривский Владислав Дмитриевич - НОВЫЕ ЛЮДИ;
- Гревцов Александр Викторович - КПРФ;
- Жданова Юлия Сергеевна - СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
- Лаптев Вадим Геннадьевич – Яблоко;
- Соловьев Степан Геннадьевич – ЗЕЛЁНЫЕ;
- Тихонов Виктор Николаевич – Партия пенсионеров;
- Яценко Инга Александровна – РОДИНА.
По одномандатному избирательному округу № 77:
- Ивашина Наталья Вячеславовна - КПРФ;
- Каракин Андрей Евгеньевич - НОВЫЕ ЛЮДИ;
- Кислов Владимир Александрович – Партия пенсионеров;
- Кудзагова Александра Андреевна – ЗЕЛЁНЫЕ;
- Пискунов Максим Владимирович – ЯБЛОКО;
- Пронин Павел Борисович – РОДИНА;
- Сергеев Никита Евгеньевич - ЕДИНАЯ РОССИЯ;
- Харченко Мария Борисовна - ЛДПР;
- Черненко Олег Витальевич - СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.
Общее число мест в Государственной Думе останется прежним — 450 депутатов. Половину изберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.