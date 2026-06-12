Они хотят в Госдуму. Список кандидатов по Архангельской области

Областная избирательная комиссия информирует, что завершился период выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатным избирательным округам.

Необходимые для выдвижения документы предоставили следующие кандидаты:

По одномандатному избирательному округу № 76:

- Арсентьев Игорь Валентинович - ЕДИНАЯ РОССИЯ;

- Алескеров Кирилл Гамидович - ЛДПР;

- Виривский Владислав Дмитриевич - НОВЫЕ ЛЮДИ;

- Гревцов Александр Викторович - КПРФ;

- Жданова Юлия Сергеевна - СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

- Лаптев Вадим Геннадьевич – Яблоко;

- Соловьев Степан Геннадьевич – ЗЕЛЁНЫЕ;

- Тихонов Виктор Николаевич – Партия пенсионеров;

- Яценко Инга Александровна – РОДИНА.

По одномандатному избирательному округу № 77:

- Ивашина Наталья Вячеславовна - КПРФ;

- Каракин Андрей Евгеньевич - НОВЫЕ ЛЮДИ;

- Кислов Владимир Александрович – Партия пенсионеров;

- Кудзагова Александра Андреевна – ЗЕЛЁНЫЕ;

- Пискунов Максим Владимирович – ЯБЛОКО;

- Пронин Павел Борисович – РОДИНА;

- Сергеев Никита Евгеньевич - ЕДИНАЯ РОССИЯ;

- Харченко Мария Борисовна - ЛДПР;

- Черненко Олег Витальевич - СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

Общее число мест в Государственной Думе останется прежним — 450 депутатов. Половину изберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам.