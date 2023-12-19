Виктор Заря призвал жильцов и управляющие компании слышать друг друга

Владельцам управляющих компаний дали высказаться о соответствии качества содержания жилых помещений тарифу, который нужно платить за удовольствие жить в комфортных условиях.

Понятно, что, если бы УК всегда придерживались принципа «цена-качество», жалоб в надзорные органы от жильцов было бы в разы меньше. Что и отметил прокурор Сергей Зык, которого Виктор Заря пригласил за круглый (овальный) стол 503 кабинета вместе с представителями управляющих компаний, исполнительной власти, ТСЖ.

Депутат от «Единой России» Заря отметил: «Мы должны урегулировать ситуацию, в которой жильцы видят только повышение тарифов на коммунальные услуги. А качество последних оставляет желать лучшего. Нужно обосновать увеличение тарифа, просчитать все составляющие за содержание жилых помещений и вынести на всеобщее голосование».

Хорошо, если кворум соберётся. Константин Вебер, председатель СРО «Союз «Стандарт» рассказал, что сам часто посещает собрания собственников жилья, и нередки ситуации, когда приходит либо один человек, либо никто. Также и с оплатой. Одни исправно отчисляют ежемесячные платежи, а другие принципиально отказываются рассчитываться по квиткам. Это нередко приводит к аварийным ситуациям. И больше их там, где давно или некачественно был произведён капитальный ремонт помещений. Проблема стоит и на федеральном уровне.

Вебер также обратил внимание, что есть дома (их достаточно в Архангельске), где жильцы следят за бюджетом, ответственно распределяют средства на ремонт.

В качестве примера привели дом на ул. Дзержинского, 7, корпус 1. Председатель ТСЖ Нина Витязева смогла убедить и организовать всех жильцов дать согласие на увеличение тарифа с 28-ми (муниципальный размер) до 31 рубля за квадратный метр. Управляющая компания «Наш дом – Архангельск» содержит помещение в образцово-показательном виде.

Коллеги коммунальщики поддержали друг друга, отметив, что, несмотря на случаи сопротивления вносить плату отдельными жильцами, статус доверия северян к УК достаточно высок, но от человеческого фактора не уйти. Есть такие люди, кто специально подбивает остальных не платить по счетам, мотивируя тем, что управляющие компании просто накручивают тарифы, не предлагая взамен качества. Договориться между собой бывает не удаётся совсем. И вот здесь, по мнению Виктора Зари, очень важна помощь муниципальной власти по урегулированию как самого тарифа, так и взаимоотношений между собственниками жилья и коммунальщиками.

- Мы здесь для того и собрались, чтобы внимательно выслушать всех. И если понадобится, выступить с законодательной инициативой утверждения экономически обоснованного тарифа. Но самое, пожалуй, важное – это добросовестное и ответственное выполнение управляющими компаниями своих обязательств, - подытожил председатель комитета по строительству, ТЭК и ЖКХ Заря.