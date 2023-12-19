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Администрация Архангельска запустила фотопроект к юбилею города

Презентация проекта от градоначальника областной столицы Дмитрия Морева:

- В группе администрации города «Открытый Архангельск» мы решили создать еще одну юбилейную рубрику – #ФотоАрхангельск440. И вместе с горожанами «прогуляться» по улицам города прошлых лет, «познакомиться» с людьми, погрузиться в тёплые воспоминания.

 В фотопроекте могут участвовать все желающие: публикуйте оцифрованные снимки в комментариях или направляйте в сообщения в группу Открытый Архангельск.

 Вместе мы сможем почувствовать атмосферу разных десятилетий и сравнить, как изменился Архангельск и образ жизни его жителей. Это могут быть не только снимки улиц, домов и микрорайонов. Особый интерес представляют кадры с производств, бытовые зарисовки, портреты, фотографии праздничных мероприятий – общественных и личных.

 А еще это повод вместе с родными достать старые фотоальбомы и устроить семейный просмотр. Присоединяйтесь к нашей рубрике.


16 январь 13:08 | : Политика

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