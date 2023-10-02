Расходы на здравоохранение в Архангельской области превысят 45 млрд рублей

Состоялось очередное заседание фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов.

Один из главных вопросов предстоящей сессии – принятие бюджета на следующие три года. По сообщению министра финансов Архангельской области положительная динамика в бюджете будет прослеживаться по всем наиболее значимым отраслям. Так, в сфере образования прирост составит 9%, сумма расходов на следующий год превысит 35 млрд. рублей. Эти средства пойдут на оплату труда, закупку учебников, вознаграждение классного руководства. Будет продолжена программа строительства школ. На эти цели заложено более 2 млрд. рублей. Со следующего года стройка запланирована в Архангельске, Коноше, Няндоме, Каргополе, в деревне Горка Муравьевская, поселках Оксовский и Катунино. А в селе Березник Устьянского района будет возведено здание школы-детского сада на 580 мест и интерната на 200 мест.

Расходы на здравоохранение превысят 45 млрд. рублей.

«Что касается помощи участникам СВО и их семьям, то более 69 млн. рублей заложено на оплату детских садов, горячее питание для школьников, бесплатное посещение кружков и секций для детей», - дополнил председатель комитета областного Собрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.

На сферу культуры выделено более 3 млрд. рублей.

«Средства будут распределены на ремонт, обновление оборудования, мебели, премии и субсидии творческим объединениям. Зарезервированы средства на строительство досугового центра в Пинеге и Дома культуры в поселке Обозерский.Дополнительно депутаты предложили заложить средства на создание условий для занятий спортом в школах, оснащение медицинских кабинетов, ремонт муниципальных библиотек, домов культуры, музеев», - рассказала председатель комитета по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту Ольга Виткова.

В целом на реализацию федеральных проектов и Народной программы «Единой России» доля финансирования будет увеличена на 45%.В 2024 году в строй планируется ввести 22 объекта по различным гос. программам.

На переселение из аварийного жилья предусмотрено 2,7 млрд. рублей, что позволит переселить более 8 тысячи человек и завершить первый этап программы досрочно в 2024 году.

На ремонт и содержание дорог запланировано потратить 12, 2 млрд. рублей. На эти средства будет отремонтировано 145 км региональных и местных дорог и 17 мостов.

От профильного комитета по собственности и предпринимательству поступило предложение дополнительного финансирования на грантовую поддержку социальных предприятий и молодых предпринимателей, оплату участия предпринимателей в торговых международных выставках в сфере туризма, промышленности и лесопромышленного комплекса.

Расходы на развитие сельского хозяйства заложены на сумму 1 млрд 592 млн рублей. Субсидирование пойдет и на одну из приоритетных отраслей - молочное скотоводство.

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» предусмотрено 855 млн рублей. В том числе средства направят на строительство спортивного комплекса в Няндоме, преображение стадиона «ДЮСШ «Виледь».

Более 672 млн рублей предусмотрено на формирование комфортной городской среды.

«Всего планируется благоустроить не менее 100 общественных и 40 дворовых территорий. Свыше 14 млн. рублей составят расходы на благоустройство сельских территорий. По проекту «Чистая вода» средства заложены на строительство системы водоснабжения в поселке Ерцево, реконструкцию очистных сооружений в Вельске, строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции в поселке Шипицыно и реконструкцию очистных сооружений в Котласе. Это обеспечит качественной питьевой водой более 73 тысяч человек

Более 760 млн. рублей направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, замену 105 км. коммунальных сетей, что в перспективе улучшит качество коммунальных услуг для 41 тыс. жителей», - дополнил председатель комитета по строительству, топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Заря.

Отдельно заложены расходы на реализацию госпрограммы «Развитие лесного комплекса Архангельской области» в объеме 2 млрд. 361 млн. рублей. Будут проводиться мероприятия по защите от пожаров и воспроизводству лесов, начнется строительство Арктического учебного центра по подготовке лесопожарных формирований.

Впервые в бюджете предусмотрено финансирование в размере 2 млн 189 тыс. рублей на информирование об интернет-мошенничестве. Депутаты предложили разработать и размещать тематические видеоролики, буклеты, информационные стенды. А также усилить профилактику экстремизма и терроризма с помощью информационно-просветительских мероприятий.

Отдельная повестка предстоящей сессии направлена на расширение мер социальной поддержки семей, воспитывающих детей. Так, у многодетных семей расширяются возможности использования выплаты, получаемой взамен предоставления земельного участка. Помимо приобретения жилого помещения, многодетная семья сможет приобрести земельный участок для строительства жилья в любом подходящем месте на территории области. Руководитель фракции Игорь Чесноков подчеркнул, что об этом шла речь и в рамках предвыборной программы «Единой России».

Депутаты фракции единогласно поддержали законопроекты о продлении периода выплат пособия семье, если ребенок не посещает дошкольное учреждение с 6 до 7 лет. И о расширении мер поддержки молодых педагогов на студентов выпускных курсов СПО, которые начали преподавать. Выплата составляет 100 тыс. рублей.

«В течение нескольких лет выплаты не пересматривались, только индексировались. Этот вопрос поднимали на Форуме приемных семей, и в целом приемными родителями. Увеличение пособия составит от 1,5 до 2 тысяч рублей на ребенка в зависимости от возраста и места жительства. Самое главное, что средства в областном бюджете есть. Закон вступит в силу в 1 января 2024 года», -сообщила Ольга Виткова.