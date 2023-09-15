Ваге Петросян: "Мы по-настоящему сильны, когда едины"

Настоящее совершеннолетие отмечает 4 ноября один из молодых праздников нашей страны - День народного единства. Напомним, впервые он состоялся в 2005 году. Праздник пусть и молодой по формату, но имеющий глубокие исторические корни. По сути, он стал символом нашего многонационального и многоконфессионального государства.

В становлении добрососедских отношений между разными народами Поморью была отведена особая роль. Ведь Архангельск - первый морской порт страны - стал связующей нитью между молодой Россией и другими государствами. Морские ворота в мир подразумевали наличие постоянных и тесных связей между людьми. Сегодня в Архангельской области проживают представители 108 национальностей. И необходимо отметить, что на Севере умеют жить в дружбе и согласии.

Различные акции и проекты, приуроченные ко Дню народного единства, организованы в Архангельской области. Причем многие из них не ограничились одним праздничным днем. Например, почти неделю в нашем регионе проходил III Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства». Офлайн-показы были организованы в 14 муниципалитетах региона. Всероссийская акция «Ночь искусств – 2023», которая пройдет 4 ноября, также приурочена ко Дню народного единства.

В Москве открылась масштабная международная выставка-форум «Россия», провести которую поручил Президент Владимир Путин. Стенды и проекты Архангельской области также представлены на экспозиции.

Все это можно считать ответом на очевидные попытки расшатать внутриполитическую обстановку в нашей стране. Одним из ключевых акцентов этой работы выбрана национальная тематика. Поэтому жизненно важно усиливать отпор таким негативным явлениям, активизируя взаимодействие власти с различными общественными объединениями, с организациями, созданными по национальному или конфессиональному признаку.

И примеры такой работы есть. Восемь лет назад был создан Совет по межнациональным отношениям при губернаторе Поморья. Это ключевой орган, который координирует деятельность властей в сфере межнациональных отношений.

Вот уже 17 лет действует Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области. Также работает Совет по делам казачества. Из регионального бюджета выделяются средства на поддержку различных некоммерческих организаций, для этого, в частности, создан механизм грантовой помощи Губернаторского центра «Вместе мы сильнее».

Способствуют укреплению дружеских связей и контакты на уровне студенческой молодежи. В Архангельск едут учиться молодые люди из десятков зарубежных стран.

- Сегодняшний праздник - прекрасный повод еще раз обратить внимание общества на простую истину, свидетельствующую о том, что только когда мы едины, мы будем по-настоящему сильны, а любое вмешательство в нашу жизнь будет обречено на провал. Этот неоспоримый факт неоднократно доказан самой историей России, - подчеркнул первый заместитель Губернатора Архангельской области Ваге Петросян. - Добрососедские связи, уважение к представителям другой веры, умение прийти на выручку друг другу - это тот фундамент, на котором основываются отношения между людьми в нашем многонациональном государстве.