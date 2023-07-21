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Северодвинцы не будут скользить этой зимой

Такое обещание дал глава города Игорь Арсентьев:

- Осмотрел технику АО "Мезенское дорожное управление": парк достаточно укомплектован, на базе около 25 единиц техники – от комбинированных дорожных машин до тракторов МТЗ. Подрядчик сформировал участок, и что важно, техника регулярно будет находиться и работать на территории города.

 Прочитал в социальных сетях споры о способах борьбы с зимней скользкостью. Заверяю всех жителей, что в этом зимнем сезоне будем чередовать использование песко-соляной смеси и смоченной соли в зависимости от температурного режима. Нацелил подрядчика работать по ситуации и оценивать все погодные условия, чтобы зимой было безопасно как водителям, так и пешеходам.

Через соцсети горожане обратились главе Северодвинска обратить особое внимание на своевременную уборку отвалов снега в районах пешеходных переходов и с осевой линии проезжей части.

01 ноябрь 07:59 | : Политика

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