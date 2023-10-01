Леонид Таскаев: Не расстанусь с комсомолом... назло всем

Уважаемые друзья, товарищи!



От всего сердца поздравляю Вас со 105-й годовщиной создания Коммунистического Союза Молодежи - Комсомола.



Он стал важной главой в жизни каждого, кто связал свою жизнь с коммунистической идеей. За более чем столетнюю историю эта организация прошла долгий, трудный и героический путь. Свершения комсомольцев Советской России и, позднее, СССР до сих пор не достижимы ни одной стране на постсоветском пространстве. Капитализм ущербен и История лишь подтверждает это.



Однако, если советский период истории Комсомола, более-менее известен многим, то о постсоветском периоде стараются не распространятся. Невежественные перевертыши (обычно из бывших прилипал к ВЛКСМ и безыдейных номенклатурщиков) и ностальгисты любят, как мантру, повторять о том, что Комсомол «закончился давным-давно», когда 27 сентября 1991 года XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ заявил о том, что «историческая роль организации исчерпана».

Как теперь рассказывают очевидцы, все прекрасно понимали, зачем собрались, поэтому обстановка была полупохоронной. Оставить ВЛКСМ в живых предложили только белорусы. Хотя в соответствии с регламентом на обсуждение этой «идеи» взяли паузу, приговор был уже давно подписан. Верхом лицемерия стало то, что делегаты того «чрезвычайного», приведя этот приговор в исполнение, душевно спели «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!».

Собственно «коллеги» этих делегатов, на местах, до сих пор эксгумируют спьяну великие песни, каждую годовщину создания Комсомола. Жалкое зрелище.



Однако, и это закономерно, вопреки желаниям «похоронщиков» Комсомол не умер и благополучно воссоздан в 1998 году, на восстановительном съезде. По сути, освободившись от накипи перестроечных «комсомольцев». Выродившиеся аппаратчики лишь растрепали материальные остатки ВЛКСМ, но Идею запретить и похоронить им было не подвластно.

В 2004 году мы, с группой товарищей, придали новый импульс молодежному левому движению в Архангельской области. Почти 12 лет, на энтузиазме и комсомольском задоре заставили глотать пыль все «молодежные организации» региона, что были созданы «по разнарядке» при Правительстве области и иных партиях.



Это были задорные и динамичные 2010-е, когда слово Комсомолец гордо звучало в политической и общественной жизни нашей области и страны. Множество проектов, мероприятий, акций буквально будоражило молодежное политическое болото Архангельской области.



Это было время нашей юности и свершений, под постоянным противодействием властей, основу которой до сих пор составляют те, кто решил, что «похоронил» ВЛКСМ.

Сегодня, уже нас, комсомольцев 2010-х, сменило новое поколение молодых ленинцев. И это замечательно. Станут ли они лучше и эффективнее нас - покажет время. Важно помнить - Цена всей ностальгии - медный грош. Главное - не терять динамику и идти вперед, сквозь шторм и дым, как завещали наши великие предки.



С уважением к тем, кто не отступил от принципов и верен Идее до конца! С Днем Рождения Комсомол!



Первый секретарь (2004-2016) Архангельского областного отделения СКМ/ ЛКСМ РФ

Леонид Таскаев

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