Архангельские единороссы рассказали студентам о донорстве костного мозга

В Штабе общественной поддержки «Единой России» сотрудник «Красного креста» провел мастер-класс для студентов Архангельского колледжа телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга по оказанию первой помощи.

Любой пример лучше всего усваивается на практике. Поэтому волонтёр «Красного Креста» Анастасия Антон в начале мастер-класса провела сценку: девушка внезапно потеряла сознание - необходимо срочно оказать ей первую помощь - придать восстановительное положение.

Первый этап - проведения восстановительного положения – определение в сознании человек или нет. Следует осторожно похлопать возле лица или аккуратно потрясти за плечи предполагаемого пострадавшего. Следующий шаг - громко спросить: «С Вами все в порядке?» «Вам нужна помощь?». Затем проверка наличия дыхания в течение 10 секунд по принципу «вижу, слышу, ощущаю», запрокинув аккуратно голову для того, чтобы выпрямить дыхательные пути, предварительно осмотрев ротовую полость на наличие инородных предметов.

Определив, что пострадавший находится без сознания, необходимо осторожно уложить его на спину, так как именно в таком положении он должен находиться, если понадобиться проводить первичную сердечно-легочную реанимацию. Завершающая стадия процедуры – вызов скорой помощи по адресу по номеру 103.

«Я со школы знаю, как оказывать первую помощь пострадавшему. Полезный мастер-класс для того, чтобы освежить знания. Очень понравилось, как девушка ведет занятия, узнала побольше о «Красном кресте», захотела вступить в ряды волонтеров», - рассказала студентка первого курса Вера Егорова.



Также на мастер-классе отрабатывали применение и сердечно-легочной реанимации. Процедура включает в себя в себя компрессию грудной клетки, иными словами массаж сердца, на глубину 5—6 см с частотой 100—120 нажатий в минуту и искусственную вентиляцию лёгких.

Остановка кровотечения стала последней темой мастер-класса. Как отметил специалист «Красного креста» желательно для таких случаев всегда носить при себе аптечку. Повязку накладывают на поврежденную конечность, в качестве давящего элемента можно использовать скрученную ткань, зафиксированную бинтом. Если все сделано правильно, то кожа со временем приобретает синий оттенок. Признаки того, что повязка наложена неверно: кровотечение не остановилось или конечность побелела, значит, перекрыт артериальный кровоток - необходимо ослабить.

Традиционно давящую повязку накладывают на 2-3 часа.



«Мне все очень понравилось, действительно, полезное занятие. Удивила, как раз, информация о давящей повязке, что нога должна стать синей – белеть ей нельзя», - поделился впечатлениями студент первого курса Ярослав Чиликин

Напоследок, Анастасия Антон рассказала о развитии донорства в Архангельской области. Студентам предложили следить за всеми ближайшими новостями «Красного креста» и не оставаться равнодушными в ряде вопросов, таких как, донорство костного мозга.



«Если со сдачей крови всем все понятно, но с донорством клеток костного мозга дела обстоят иначе. Я считаю, что это направление в Архангельской области находится лишь в начале пути развития. Мое мнение, что население недостаточно информировано, многие не понимают, как происходит эта процедура, зачем. Существует определенный стереотип того, что это очень больно, что это вредит здоровью, но на самом деле все это не так. Процедура проходит быстро и безболезненно», - отметила Анастасия Антон.