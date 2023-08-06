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Игорь Скубенко провел круглый стол по проблемам детей-инвалидов

Заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко встретился с представителями Архангельского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Круглый стол по обсуждению мер поддержки детей-инвалидов в Архангельской области состоялся на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России». Основные вопросы, волнующие представителей регионального отделения родителей детей-инвалидов — получение нового жилья, помощь в трудоустройстве совершеннолетних инвалидов и доступность общественного транспорта. 

 Особое внимание уделили необорудованными для инвалидов остановкам общественного транспорта. В феврале 2023-го прошла масштабная транспортная реформа. По городу ходят низкополые автобусы, но остановки под них не оборудованы, тем более для тех, кто передвигается на коляске. 

 Игорь Скубенко предложил включить инициативную группу родителей в приемку ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования. На данный момент в приоритете стоит ремонт остановок у Архангельского многопрофильного реабилитационного центра для детей и Архангельской областной больницы. 

 «Вопрос может быть решен в рамках программы «Доступная среда». Но хотелось бы работать в команде, поэтому важно видеть представителей, которые смогут оценить ремонтные работы на пригодные и комфортные условия для инвалидов», — отметил Игорь Скубенко. 

Также в ходе круглого стола был затронут вопрос дневной занятости людей с ограниченными возможностями. В прошлом году в Архангельской области при содействии областной службы занятости, работу нашли свыше трехсот северян с инвалидностью, которые сегодня успешно работают на адаптированных рабочих местах. Администрация региона намерена продолжать курс в том же ключе.

 «Регион нуждается в создании целостной системы трудовой адаптации для инвалидов, но для этого требуется время. Обязательно обсудим данный вопрос с Александром Витальевичем и министром здравоохранения Александром Герштанским. Мы заинтересованы в том, чтобы для детей-инвалидов были созданы все необходимые условия в нашем регионе», — резюмировал Игорь Скубенко.

 

07 август 11:03 | : Политика

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