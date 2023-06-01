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Кандидатский риск. «Вольное дело» вспоминает…

Идет третья декада июля. Время, когда активизируются претенденты на депутатские мандаты этого года, старясь как можно чаще «засветиться» в информационном поле.

Многие при этом рискуют. Рискуют тем, что и о них вспомнят, перелистав сомнительные страницы кандидатских биографий. Что и сделал участник Ассоциации «Вольное дело» ИА «Эхо севера» в отношении известного «доминиканского латифундиста» Черненко, идущего первым номером в партийном списке «Справедливой России». Тут все… от мифического диплома до провалов социально-значимых проектов:

Чёрно-­дипломированный

Итак, во время регистрации кандидатов в АрхГорДуму Черненко предъявил в избирательную комиссию диплом Московского института инженеров транспорта (МИИТ), где якобы обучался по специальности «Подъёмно­транспортные и дорожные машины и оборудование» и в 1996 году получил диплом (под № 0237277) инженера­механика.

Чтобы проверить эту информацию, мы обратились с официальным запросом в экс­-МИИТ, ныне переименованный в Московский государственный университет путей сообщения. И вот какой ответ последовал из вуза: «Диплом ИВС № 0237277, регистрационный номер 493 в 1996 году Черненко Олегу Витальевичу не выдавался. Московский государственный университет путей сообщения диплом ИВС № 0237277 из типографии Гос­знака не получал». 

Ответ подписан первым проректором по учебной работе В. В. Виноградовым (см. фото). Так что теперь можно со 100 % уверенностью утверждать, что Черненко имеет поддельный диплом.

И именно этот диплом Черненко предъявил Избирательную комиссию Архангельской области (и Городскую избрикомиссию) и в АГТУ, где он якобы получал второе высшее образование, которое начал не с первого курса по предъявлению липового диплома МИИТ. Более того, в данный момент Черненко являлся генеральным директором фирмы «Северная экспедиция», которая получила государственные лицензии с учетом того, что её директор имеет высшее техническое образование.

Выходит, что таким образом депутат Черненко одной липовой бумажкой умудрился надуть членов двух избирательных комиссий, своих избирателей, руководство АГТУ и государство, которое выдало фирме лицензии. Нам кажется, Остапу Бендеру такой заход и не снился…

Дела халявные 

Конечно, кто-­то может возра­зить, что половина депутатского корпуса не имеет высшего образования и предъявляет поддельные документы. Ответим: будут подтверждения — расскажем и о них. Пока же мы говорим о тех, насчет кого имеются фактические доказательства.

Или кто-­то скажет: мол, какая разница, какое у человека образование — лишь бы был делом занят. Сомневаемся. Вот, например, каких дел натворил Черненко, дорвавшись до бизнеса с поддельным дипломом.

К редакции попали доказательства ряда мерзких историй. Все они касаются ремонтов архангельских детских садов. Все истории за километр отдают халявой и имеют, на наш взгляд, откровенно криминальный душок.

Халява первая: детсад № 131

Из служебной записки заведующей детсадом № 131 Татьяны Корниловой директору департамента образования мэрии Архангельска: «В период проведения ремонтных работ бригада рабочих была не постоянная, привлекались к работе даже не специалисты и несовершеннолетние. Работали неполный рабочий день.

Материалы завозились не регулярно, в связи с чем были простои, или вообще отсутствовали рабочие. Далее директор МДОУ докладывает, что обязательства не выполнялись, неоднократно работали комиссии, составлялись акты… Но зафиксированные документально замечания не устранялись.

И самый печальный и отдающий криминалом итог работы депутатской фирмы: недовыполнены работы в теплоузле! Прикиньте, как зимой детишкам было «свежо»! А криминальный сюжет видится в том, что если работы запланированы, то на них согласно смете выделяются подрядчику и деньги. А если директор пишет, что работы недовыполнены? Далее поём Высоцкого: где деньги, Зин?

Служебная записка директора МДОУ директору департамента — это две страницы 12-­м кеглем — убористо! Мы процитировали только начало, далее факты. А в конце директор недоумевает насчёт судьбы выделенных дополнительно денег.

В общем, после чтения этой служебной записки осталось ощущение беспредела под прикрытием депутатского мандата. Именно мандата! Ибо простого смертного, безмандатного, скорее всего давно бы уже внесли в чёрный список недобросовестных исполнителей муниципальных контрактов. И он навсегда бы забыл дорогу к бюджетной кормушке. Но тут в деле депутат…

И это можно было бы не придавать огласке, но речь о детях. Толстенная пачка со служебными записками от директоров детсадов директору образовательного департамента мэрии Огибиной. И это не стукачество, как кому­то может показаться. Это инстинкт самосохранения! Ответственность за детей, которых родители доверяют детсадам, и освоение бюджетных денег — эти темы как никакие другие требуют щепетильности.

Чуть зевнул или простил один из многочисленных «косяков» нерадивых подрядчиков, и всё… Позор, взыскания. А то и «уголовка». А служебная записка, направленная учредителю (хозяину) МДОУ, — это защита.

Халява вторая: детсад № 66

Между тем, претензии к подрядчику — фирме «Северная экспедиция» депутата Черненко не пустяковые, а действительно серьёзные! Вот ещё одна служебная записка. Учредителю­мэрии телеграфирует заведующая детсадом № 66 Людмила Валькова:

— Ремонт в указанные сроки не был проведён (его затянули на три месяца и завершили зимой — прим. ред.) <…> Оценка качества выполненных работ не указывалась (в актах — прим. ред.).

— После ремонта в групповой комнате произошло отслоение линолеума по всему периметру.

Депутатская фирма­-подрядчик должна была закончить работы до 30 июля, что разумно — детей летом нет.

Но фирме депутата Черненко оказалось удобней закончить работы в декабре. Судя по акту, соседство ремонта и детей длилось всю осень и часть декабря. Вряд ли это было удобно персоналу, родителям и детям. Но каждый депутат — он же и избиратель: опуская бюллетень, как правило, голосует он за себя! Вот свои чаяния и удовлетворяет депутат. Большинство депутатов такое. Беда с Черненко в том, что он так поступил с детьми! А дети — это святое.

Халява третья: детсад № 159

От чтения директорских докладных волосы дыбом встают. Боже, кому избиратели доверили мандат, а мэрия доверила подрядные работы в ДЕТСКИХ садах! Ощущение, что ассенизатора попросили прооперировать аппендицит.

Так, директор детсада № 159 Лариса Двягина пишет, что у них черненковская фирма должна была поменять разливы горячего и холодного водоснабжения. Что­-то фирма делала, но это тот случай, когда лучше бы сгинули сразу — без имитации труда. Вот фрагмент документа:

— заменить вентили

— перепутаны трубы горячего и холодного водоснабжения

— спускники на горячую и холодную воду не заменены.

Короче, хирург у больного что­-то вырезал. Что, не помнит, да ещё и скальпель… кажется, в туловище оставил.

Халява четвёртая: детсад № 21

В детсаде № 21 фирма «Северная экспедиция» депутата Черненко меняла вентиляцию, но (цитата):

«Не установлены вентиляционные механизмы, необходимые для функционирования вентиляционной системы».

Аллегорично: лечили геморрой — отрезали уши.

Халява пятая: детсад № 16

В детсаде № 16 после ремонта труб черненковской фирмой на втором этаже появились помещения, куда вода не поступает. И (это полный песец!): «Не срезаны лишние трубы!»

Халява шестая: детсад № 10

В детсад № 10 тоже однажды постучались работники черненковской фирмы: типа, мы подряд выиграли на ремонт у вас, пускайте! Не знала директор горя! И вот узнала — Юлия Пантелеева пишет о том, что обнаружилось после капитального ремонта по­черненковски. В мойках не то что смесители не установили, это «семечки» — к мойкам «забыли» подвести воду! И просто вопиющее: «Не установлены задвижки на «вводе» и «выходе» теплоносителя в тепловом узле». 

21 июль 14:14 | : Политика / Скандалы

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