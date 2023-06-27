Фракция "Единая Россия" в АОСД поддержит науку и многодетные семьи

Депутаты «Единой России» готовятся к последней сессии седьмого созыва облСобрания.

На заключительном заседании фракции «Единая Россия» подвели итоги исполнения бюджета в 2022 году. Доходная часть бюджета составила 138,8 млрд. рублей. По сравнению с предыдущим годом рост доходов составил 19 %. Эта сумма складывается из налога на прибыль организаций -более 29 млрд. рублей, поступлений от НДФЛ - 24,1 млрд. рублей, акцизов - 9,4 млрд. рублей. Регион получил из федерального бюджета 42,8 млрд. рублей, от Фонда содействия реформированию ЖКХ - 10,5 млрд. рублей.

Расходы бюджета составили 143,4 млрд. рублей. Из них 32,8 млрд. рублей направлены на образование, на выполнение социальных гарантий - 30,7 млрд. рублей. Рекордные вложения ощутила на себе дорожная отрасль. По сравнению с 2021 годом бюджет вырос на 51% и составил 15,8 млрд. рублей, что позволило отремонтировать 125 км. автомобильных дорог, семь мостов.

Депутаты обсудили и корректировки в областном бюджете и то, куда в первую очередь будут направлены эти деньги. Бюджет текущего года будет увеличен на 366,7 млн. рублей за счет прогнозируемого увеличения налоговых и неналоговых доходов, межбюджетных трансфертов. Расходы вырастут на 4,1 млрд. рублей, в том числе за счет привлечения бюджетных и коммерческих кредитов. Средства будут направлены на строительство объектов областной адресной инвестиционной программы: школ, спортивных объектов, ремонт учреждений культуры, дорог. Планируется определить 280 млн. рублей. На поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей - 91 млн. рублей. 1 млрд. рублей на возмещение недополученных доходов в результате государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги и перевозки железнодорожным транспортом. 164,6 млн. рублей на увеличение резервного фонда правительства Архангельской области.

Ряд законопроектов касается регулирования социальной сферы. Один из вопросов, внесенный губернатором Архангельской области – дополнительная поддержка многодетных семей. Многодетным семьям предлагается компенсировать 50 % от стоимости платного обучения детей в колледжах и техникумах.

«Этот Законопроект в случае принятия позволит дополнительно финансово разгрузить многодетные семьи, где дети получают среднее профессиональное образование. Компенсация будет выплачиваться в конце каждого учебного года при условии успешного освоения образовательных программ. Что не мало важно, даже если семья за период обучения утратит статус многодетной, льгота за учащимся будет сохранена. Закон предусматривает оплату за обучение уже в этом учебном году, за период 2022-2023 годов», - прокомментировал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.

Еще одним стимулом для развития системы частного образования станет закон, по которому аккредитованные частные школы и детские сады, соучредителем которых является Архангельская область, смогут получать региональные гранты и субсидии. Их можно будет потратить на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения.

К принятию предложена законодательная инициатива, касающаяся поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в Архангельской области. Действующий закон был принят в 1998 году и не соответствовал современным реалиям. Работа над новым законопроектом велась два года совместно с правительством области и научным сообществом. Проект закона определяет меры поддержки ученых и производств, которые занимаются наукой, как например грантовая поддержка, конкурсы, поддержка отдельных исследований, молодых ученых и другое.

«Это концептуально новый закон, который позволит решать не только вопросы развития науки, но и инновационной, инвестиционной научной деятельности. У нас в регионе много ученых, которые продвигают российскую науку, занимаются арктическими исследованиями, научными разработками. Их разработки заслуживают поддержки, внедрения в экономику, промышленность, чтобы наука работала на благо Архангельской области, улучшала качество жизни людей», - считает председатель комитета по культурной политике, образованию и науке Архангельского областного Собрания Ольга Виткова.