В Архангельской области собираются внедрять "Зеленую экономику"

Круглый стол с участием экспертов, представителей министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области состоялся в рамках партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика».

В дискуссии принял участие депутат Госдумы, федеральный координатор партпроекта Юрий Станкевич (фракция «Единая Россия»).

«Зеленая экономика» - относительно новый проект «Единой России». Его основная задача -обеспечить устойчивое развитие России, а именно повысить ресурсную эффективность экономики, внедрить возобновляемое, рациональное производство, и современные инновационные технологии в производстве.

На встрече говорили о проблемах в сфере энергетики, способах повысить энергоэффективность и энергоемкость. Задача снизить энергозатраты на 40% была поставлена в 2008 году, но государственная программа по энергосбережению так и не была принята. Изменением в законодательство предлагается исправить ситуацию. Одним из соавторов законопроекта выступил Юрий Станкевич. Ключевые изменения, которые вносятся законодательной инициативой: усиление контроля за энергетическими обследованиями, установка более жестких требований к энергосервисным, ресурсоснабжающим компаниям, и к энергоэффективности зданий. Это позволит потребителям не переплачивать за тепло, электроэнергию, а организациям не попасть в убыток. Это также повлияет на требования к установке приборов учёта и качество услуг в сфере ЖКХ в целом.

Дмитрий Серебряков директор Ассоциации «Союз «Энергоэффективность», представитель профессионального сообщества энергоаудиторов также работал над законопроектом. Он обратил внимание на необходимость формирования на рынке квалифицированных специалистов независимого энергоаудита, которые должны осуществлять проверку вводимых в эксплуатацию зданий на энергоэффективность с обязательным присвоением класса энергоэффективности.

«На новых зданиях, по федеральному закону об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности от 2009 года, застройщик обязательно должен размещать таблички, где будет указано, сколько киловатт-час на квадратный метр тратится энергии. Чтобы люди знали, за что они платят. Но этого мы не наблюдаем.

А ведь организации, приобретающие помещения с повышенными классами энергоэффективности А, А+, А++, имеют право в течение 3 лет на налоговую льготу на имущество. Но из-за отсутствия или ненадлежащего качества энергетических обследований, это не работает», - сообщил Дмитрий Серебряков.

Грамотный энергоаудитор разрабатывает программу энергосбережения, необходимые для этого мероприятия. При этом если он произвел неправильные расчеты, нанес материальный ущерб застройщику, уже вложившемуся в программу, застройщик сможет получить компенсацию. Таким образом, новым законопроектом устраняются риски для застройщиков и появляются дополнительные стимулы.

Доктор экономических наук, профессор РАН, начальник экспертно-аналитической службы Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России Евгений Логинов выступил с докладом и предложил в качестве одного из способов решения проблем установку интеллектуальных приборов учета, стабилизаторов напряжения электроэнергии. Перечень объектов, где должны появиться такие приборы устанавливают региональные власти. При этом поставщиков и потребителей предлагается стимулировать рублем.

Представители регионального профильного министерства отметили, что пока не будет продуман механизм, ограничивающий включение затрат ресурсоснабжающих организаций в тарифы за услуги, у компаний не будет стимула устранять потери, а население будет переплачивать.

На встрече присутствовал и региональный координатор партпроекта «Зелёная экономика» Дмитрий Семушин. В рамках партийного проекта в регионе уже запланированы образовательные мероприятия для студентов и встречи с молодыми специалистами производственных предприятий по вопросам внедрения энергоэффективных технологий.

«Проект безусловно актуален для Поморья. С учетом того, что у нас в области есть несколько моногородов, где действуют крупные предприятия оборонно-промышленного, лесоперерабатывающего комплекса. Они активно внедряют современные технологии. У нас есть опыт, которым мы можем делиться с другими регионами, но нам также есть, к чему стремиться», - дополнил Дмитрий Семушин.

Подводя итог встречи, парламентарий отметил, у экономики Архангельской области - большой промышленный потенциал, который связан, в том числе с природными и энергетическими ресурсами и его необходимо сохранять и приумножать.

«Для нас важно, чтобы экономика региона активно развивалась, было обеспечено достаточное финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры: на строительство и модернизация систем водоснабжения, водоочистки, ремонт теплосетей, энергообеспечивающих структур.

Наша задача - посмотреть, чтобы то нормативное регулирование, которое ведётся на федеральном уровне, отвечало вызовам времени, запросам, которые формируются в Архангельской области. И, самое главное, обеспечить обратную связь с обществом, с избирателем.



