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Игорь Арсентьев совершил деловой променад по острову Ягры

Своими впечатлениями глава Северодвинска поделился с общественностью:

- Работал на острове Ягры: первый объект – набережная имени А.Ф. Зрячева. Наша общая задача в этом году – подготовить концепцию её благоустройства, чтобы претендовать на региональное и федеральное финансирование. Единственный вопрос у меня к управлению экономики: на набережной установлены палатки для торговли, безусловно, не сомневаюсь в их востребованности, но внешний вид – мрак. Считаю, что отдел организации потребительского рынка не доработал этот вопрос, не предъявив необходимых требований. В таком виде нестационарную торговлю проводить не разрешаю – дал поручение проработать единый стиль согласованных точек уличной торговли.

 С депутатом горсовета Сергеем Илюхиным обсудили вопрос местонахождения модульного туалета на Приморском бульваре - однозначно сместим его, как и рекомендовали жители. Вместо старого, вышедшего из строя туалета, установим такой же новый модульный объект, но с другой стороны Приморского бульвара – это будет логичнее.

 Сегодня встретился с инвестором ООО «Специализированный застройщик «СК «СМК», который занимается достройкой ЖК «Северный». Все мероприятия по «дорожной карте» идут по плану: готовимся к заключению допсоглашений с участниками долевого строительства.

 Посетил и сквер за НТЦ «Звёздочка». Даже несмотря на прохладную погоду здесь чувствуется настоящее лето – дорожки окружают зелёные массивы, а на территории идет покос травы. Через пару дней синоптики обещают нам тепло – сквер и Ягринская набережная точно станут центром притяжения для отдыха!

Местные наблюдатели отмечают, что принятие оперативных решений на месте - нечто новое в управлении Северодвинском и несомненно даст нужный эффект.


08 июнь 08:30 | : Политика

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