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"Патриот"... да не тот. Корнюху напомнили про офицерскую честь

В последнее время фамилия Корнюх все чаще появляется в информационном пространстве Поморья. Публикации в основном имеют скандальный оттенок и связаны с новой для бывшего военнослужащего и руководителя патриотической организацией политической стезей. Капитан 2 ранга в отставке Анатолий Николаевич Бутко решил напомнить старшему лейтенанту Евгению Корнюху, что офицеры бывшими не бывают.

- 37 лет участия в работе ветеранской организации Северного флота – срок не малый, поэтому осмелюсь дать оценку отдельным публикациям сегодняшнего дня.

 Велики заслуги ветеранов Поморья, участников войны, трудового фронта, но были у ветеранов и трудные девяностые годы, которые они с честью одолели, окрепли и активно продолжили начатое отцами, честными воинами и гражданами, дело.

 Искренне радует широкая по формам и содержанию работа областной, городской ветеранских организаций, ветеранов силовых ведомств. Об опыте работы ветеранов Поморья знают многие регионы страны, приглашают к сотрудничеству, к обмену опытом.

Честь и хвала вам, земляки серебряного возраста, за воспитание молодежи, работу по увековечиванию памяти воинов, поддержку и помощь сражающимся на фронтах сегодня, за все многое делаемое доброе и полезное обществу.

 И вот! Как гром среди ясного неба, читаю и слушаю заявление экс-руководителя Центра «Патриот» Евгения Геннадьевича Корнюх, о непонятных ему, «творящихся неправомерных» действиях города в кадровой политике.

 Такой поступок вызывает глубокое недоумение и возмущение. Если есть вопросы - решайте их цивилизованным образом. Более того, подобный поступок с моей стороны заслуживает резкого осуждения, прежде всего и потому, что вы, Евгений Геннадьевич, позиционируете себя, как российского офицера, но абсолютно не соблюдаете основных постулатов Кодекса чести офицера, выступая с заявлениями, как на базарной площади.

Старший лейтенант Корнюх Е.Г.! Осмотритесь, пожалуйста, взвесьте происходящее объективно, цените труды сослуживцев, заботьтесь о них, зажмите в кулак гордыню, она не по возрасту пришла, у вас еще вся жизнь впереди. Уподобляться уличным крикунам – унизительно и недостойно гражданина, а офицер, тем более!

(на фото их открытых источников: Е.Г. Корнюх)

07 июнь 14:08 | : Политика / Скандалы

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