В Архангельской области "Красный крест" проводит практикум для родителей

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» такие мероприятия будут проходить регулярно.

На специальных манекенах специалист «Красного креста» рассмотрел самые распространенные случаи - отсутствие дыхания, потеря сознания, а также обильное наружное и внутреннее кровотечение.



«Вот, обратите внимание, многие родители допускают такую ошибку, если ребенок подавился, то его начинают бить по спине, но это неправильно. Инородное тело может пойти дальше, и все это приводит к потере сознания», - именно с этого примера свою лекцию начал сотрудник «Красного креста» Константин Зоболев. Необходимо ребенка взять за ноги и слегка похлопать между лопаток, либо кладем на руку лицом вниз, голова должна быть ниже грудной клетки. Такой метод применяется при застревании твердого инородного предмета - конфеты или маленькой игрушки.



«В летний период кровотечение, наверное, - самое распространенное явление у детей, рассмотрим носовое. Почему-то многие родители считают, что нужно запрокинуть голову назад и закрыть нос - мы этого ни в коем случае не делаем! Не нужно также смачивать ватку, чтоб ее потом тампонировать перекисью водорода. Если кровотечение не обильное, то достаточно просто закрыть ноздрю пальцем», - отметил Константин Зоболев.

После работы с манекеном специалист предложил зрителям также принять участие в процессе. Самым активным добровольцем стал архангелогородец Рома Галушин, он принял участие, в 4-ех заданиях. Мальчик, по-своему, азартен и очень энергичен, и это неудивительно, ведь 5 лет уже занимается греблей и всегда стремится к лучшему. Своими впечатлениями поделился после лекции.

«Я узнал, как правильно положить человека, как правильно оказывать первую помощь, как правильно держать руки» - сказал Роман Галушин.

Большая часть зрителей семинара - мальчики и их мамы. А вот единственную девушку - Полину Вохтомину сопровождал ее дедушка - Владимир Окулов. Оба отметили значимость мероприятия.

«Было очень интересно и удивительно узнать о том, как перевязывают шею, весьма неожиданно для меня», - сказала Полина Вохтомина.

«Когда идешь по улице - всякое может быть, вот лежит человек на земле - стало ему плохо. А вот, что делать? Я смогу применить то, чему нас учили, что рассказали», -отметил Владимир Окулов.

На базе Штаба общественной поддержки и дальше будут проходить мероприятия для родителей с участием сотрудников «Красного креста». Ведь летом нужно быть особенно осторожным.

«Это мероприятие очень значимо и актуально. Ведь дети ведут достаточно активный образ жизни. Может случиться всякое, в этом случае очень важно вовремя сориентироваться, знать, что делать, а самое главное - делать это правильно», - отметила заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» по организационной работе Софья Смолина.



