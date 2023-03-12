Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Петросян, Алсуфьев, Морев. На праймериз заявились политические "тяжеловесы"

В Архангельской области завершается выдвижение участников предварительного голосования «Единой России». К настоящему времени подано уже более 700 заявок.

В крайний день регистрации кандидатов, в полку «политических тяжеловесов», которые намерены пойти на предстоящие областные выборы в числе кандидатов от Партии – весомое пополнение. 

Так, документы для регистрации в качестве кандидата подал председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. Он намерен участвовать в предварительном голосовании по округу №10, который представляет в областном Собрании Северодвинск. Для Алексея Владимировича этот выбор не случаен, ведь Северодвинск – это его малая родина. Здесь он родился, вырос, получил высшее образование и более 20 лет проработал на «Севмаше».

«За последние три года в команде Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского при поддержке Партии «Единая Россия» мы сделали уже очень многое и в целом для области, и конкретно для Северодвинска. Сейчас формируется программа совместной работы Партии и областной власти на ближайшие пять лет. Считаю правильным обсудить ее с жителями города, получить как поддержку, так и конструктивные предложения северодвинцев по дальнейшей нашей работе», - отметил Алексей Алсуфьев.

Вместе с ним, документы для участия в предварительном голосовании подал и руководитель Администрации Губернатора и Правительства Архангельской области Ваге Петросян. Он выбрал для участия избирательный округ №14, в который входит Плесецкий район и город Мирный. Жители этого округа в 2018 году доверили Ваге Самвеловичу право представлять их интересы в областном Собрании.

 «Для меня, как человека из команды губернатора, члена партии «Единая Россия», участие в самом главном политическом событии года – дело чести. И это отличная возможность получить объективную оценку нашей работы от жителей Архангельской области», - подчеркнул Ваге Петросян.

Подал документы для участия в предварительном голосовании и глава Архангельска Дмитрий Морев. Он зарегистрировался в качестве кандидата по шестому избирательному округу, в который входит Октябрьский район Архангельска.

«Как член партии «Единая Россия», как член команды губернатора Архангельской области, я считаю для себя важным поддержать нашу команду и выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование. Также, это прекрасная возможность рассказать избирателям о тех изменениях, которые мы уже сделали в Архангельске нашей командой. А также сообщить о планах развития, которые ожидают областную страницу в ближайшие годы», - рассказал Дмитрий Морев.

Напомним, что само предварительное голосование пройдёт с 22 по 28 мая 2023 года на сайте PG.ER.RU. Победители представят партию «Единая Россия» на выборах в сентябре этого года.

 

27 апрель 18:19 | : Политика

Главные новости


Песни без слов. Дудук
Жить да поживать в Архангельске. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (326)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20