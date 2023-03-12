Петросян, Алсуфьев, Морев. На праймериз заявились политические "тяжеловесы"

В Архангельской области завершается выдвижение участников предварительного голосования «Единой России». К настоящему времени подано уже более 700 заявок.

В крайний день регистрации кандидатов, в полку «политических тяжеловесов», которые намерены пойти на предстоящие областные выборы в числе кандидатов от Партии – весомое пополнение.

Так, документы для регистрации в качестве кандидата подал председатель Правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. Он намерен участвовать в предварительном голосовании по округу №10, который представляет в областном Собрании Северодвинск. Для Алексея Владимировича этот выбор не случаен, ведь Северодвинск – это его малая родина. Здесь он родился, вырос, получил высшее образование и более 20 лет проработал на «Севмаше».

«За последние три года в команде Губернатора Архангельской области Александра Цыбульского при поддержке Партии «Единая Россия» мы сделали уже очень многое и в целом для области, и конкретно для Северодвинска. Сейчас формируется программа совместной работы Партии и областной власти на ближайшие пять лет. Считаю правильным обсудить ее с жителями города, получить как поддержку, так и конструктивные предложения северодвинцев по дальнейшей нашей работе», - отметил Алексей Алсуфьев.

Вместе с ним, документы для участия в предварительном голосовании подал и руководитель Администрации Губернатора и Правительства Архангельской области Ваге Петросян. Он выбрал для участия избирательный округ №14, в который входит Плесецкий район и город Мирный. Жители этого округа в 2018 году доверили Ваге Самвеловичу право представлять их интересы в областном Собрании.

«Для меня, как человека из команды губернатора, члена партии «Единая Россия», участие в самом главном политическом событии года – дело чести. И это отличная возможность получить объективную оценку нашей работы от жителей Архангельской области», - подчеркнул Ваге Петросян.

Подал документы для участия в предварительном голосовании и глава Архангельска Дмитрий Морев. Он зарегистрировался в качестве кандидата по шестому избирательному округу, в который входит Октябрьский район Архангельска.

«Как член партии «Единая Россия», как член команды губернатора Архангельской области, я считаю для себя важным поддержать нашу команду и выдвинуть свою кандидатуру на предварительное голосование. Также, это прекрасная возможность рассказать избирателям о тех изменениях, которые мы уже сделали в Архангельске нашей командой. А также сообщить о планах развития, которые ожидают областную страницу в ближайшие годы», - рассказал Дмитрий Морев.

Напомним, что само предварительное голосование пройдёт с 22 по 28 мая 2023 года на сайте PG.ER.RU. Победители представят партию «Единая Россия» на выборах в сентябре этого года.