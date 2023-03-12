Они успели. В Архангельской области заявляются последние участники праймериз

Среди кандидатов - представитель культуры, образования и доброволец, вернувшийся из зоны спецоперации.

Директор Архангельского городского культурного центра Ольга Абакшина впервые решила принять участие в подобной процедуре.

По специальности историк и преподаватель теории музыки, всю свою жизнь она связала с культурой – работает в отрасли более 30 лет. Начинала концертмейстером, педагогом дополнительного образования, методистом в нынешнем ДДЮТ. Работала в министерстве образования, науки и культуры Архангельской области, сначала в отделе профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности, затем замминистра. Два года возглавляла Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями. С приходом Ольги Александровны в одно из центральных учреждений культуры Архангельска, центр получил новый импульс развития. Она стала разработчиком первой в Архангельске программы развития культурного центра. При ней АГКЦ стал главным организатором городских мероприятий. В прошлом году в учреждении начался капитальный ремонт, каждый месяц проводится много новых мероприятий, культурных проектов, интересных для горожан всех возрастов.

Ольга Александровна выдвинула свою кандидатуру в Архангельскую городскую думу по 8-ому избирательному округу, куда относится Октябрьский округ.

«Социальная среда это то, что определяет настроение в нашем обществе. Хочется, чтобы люди хотели здесь остаться. Для этого нужно решать проблемы демографии, оттока молодежи, нужны современные учреждения образования, культурные центры. Состояние культурных центров - это большая наша боль сегодня. Большие подвижки уже сделаны, так, в АГКЦ отремонтирован первый этаж, но хочется, чтобы все семь учреждений в каждом округе были современными и комфортными», - рассказала кандидат.

По ее инициативе с 2000 года по настоящее время проходит областной фестиваль детских и юношеских хореографических коллективов «Юный век» и многие другие, ставшие стартом для множества молодежных творческих инициатив. Курировала крупный региональный проект правительства области «Созвездие Северных фестивалей». Руководила фестивалем военных духовых оркестров «Дирекцион-Норд». Удостоена почетного знака «ПОСОЛ КУЛЬТУРЫ» Общероссийской организации «Союз женщин России».

«Я с большим уважением отношусь ко всем профессиональным сообществам, но я считаю, что в Архангельской городской Думе голос представителей бюджетной сферы должен звучать ярче. Мы представляем социальные учреждения и как нельзя лучше можем влиять и совершенствовать социальную политику. И я собираюсь, если удастся, если выборы состоятся успешно, стоять на защите наших интересов и участвовать в совершенствовании социальной политики нашего города», - заключила Ольга Абакшина.

Участник СВО Геннадий Загузин тоже решил попробовать свои силы на праймериз. Геннадий - защитник Родины в третьем поколении. Его прадед в Великую Отечественную войну дошел до Берлина: в семейном архиве сохранилась фотография возле рейхстага. Дед служил на Дальнем Востоке на русско-японской границе. Отец дважды писал рапорт, чтобы поехать в Афганистан.

До участия в СВО Геннадий Загузин состоял в рядах «Единой России», возглавлял первичное отделение партии, принимал участие в благотворительных и социальных акциях, субботниках и автопробегах. Вместе со своим первичным отделением они устраивали детские праздники во дворах, приводили воинские захоронения в порядок, помогали ветеранам, в пандемию помогали в доставке лекарств и продуктов.

На вопрос, почему решил пойти на фронт, отвечает, что не мог поступить иначе.

«Конечно, в начале было много сомнений, тем более маленького сына надо поднимать. Но как только увидел, что там творится, как поступали с нашими пленными, не мог больше оставаться дома, «сложа руки», когда стране нужна помощь. Написал заявление добровольцем. Был командирован в г. Лисичанск, недалеко от наших позиций. Несколько раз чуть не погиб. Участие в СВО это большая «школа жизни», проверка на прочность, лучше понимаешь себя, начинаешь видеть, кто есть кто. Никто не возвращается оттуда прежним. Полностью меняется мировоззрение, начинаешь ценить жизнь и людей вокруг. Жалею только об одном, что раньше не смог отслужить в армии из-за частичной годности. Тогда был бы лучше подготовлен».

Геннадий признается, что поддерживает курс президента, несмотря на тяжёлую международную обстановку, видит положительные преобразования в городе, регионе и хочет продолжить их уже в роли депутата.

«Хочется быть нужным и полезным своей стране», - подытожил Геннадий.

На предварительное голосование выдвигается и учитель английского языка школы № 68 Архангельска Артем Беляев. Артем - учитель с 12-летним стажем, решил пойти по стопам матери, которая тоже была учителем, о чем ни разу не пожалел.

Он давно увлекается историей края и Северного округа, собирает документы, фото и видео материалы, по своей личной инициативе уже 2 года проводит экскурсии по округу для всех желающих. Оцифровывает материалы музея Гидролизного завода, который после закрытия был передан школе. Душой болеет за родной Северный округ. Проблемы Сульфата знает не понаслышке. Считает, что знание исторических особенностей поможет ему в предвыборной гонке. Изучение истории поможет избежать повторения проблем в будущем.

«Исторически округ был построен на таком месте - грунт был не очень подходящий. Поэтому, мы имеем то, что деревянные дома по весне и осени регулярно затапливает водой. Это проблема, за которую надо серьезно взяться, которую надо решать в первую очередь», - говорит Артем.

Также планирует продвигать культурное и историческое просвещение детей и молодежи. Еще одна мечта Артема, вовлечь молодое поколение в проведение экскурсий, чтобы решить еще одну проблему округа – вандализм.

На участие в предварительном голосовании «Единой России» подали документы более 800 человек. Сегодня последний день подачи заявок. Подать документы могли как члены и сторонники партии, так и беспартийные.

Процедура голосования будет организована на сайте PG.ER.RU в электронном формате с верификацией через «Госуслуги» состоится с 22 по 28 мая 2023 года. Победители представят партию на выборах уже этой осенью.