Иван Новиков: "Честный разговор с людьми помогает в депутатской работе"

Действующий депутат облсобрания Иван Новиков подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России».

Иван Новиков родился 22 января 1985 года в деревне Наводово Шенкурского района. Он окончил Поморский государственный университет в 2009 году, став специалистом по социальной работе.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в администрации Шенкурского района, где работал с молодежью в отделе по делам женщин, семьи, молодежи и местному самоуправлению, также был педагогом дополнительного образования в Шенкурской средней школе.

В школьные и студенческие годы принимал активное участие в деятельности регионального «Красного креста» и профсоюзной организации народного образования.

В 2009 году он входил в региональный исполнительный комитет «Единой России» и в дальнейшем строил свою политическую карьеру в этой партии.

В 2015 году стал пресс-секретарем губернатора региона, затем директором департамента пресс-службы и информации администрации правительства Поморья.

В 2018 году избрался в Архангельское областное собрание депутатов от Шенкурского и Няндомского районов.

С 2019 по 2021 год возглавлял региональное отделение «Единой России», передав партийный портфель губернатору Александру Цыбульскому.

В региональном парламенте является председателем комитета по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту.

Подводя итоги работы в облсобрании Иван Новиков отмечает, что развитие территорий, как и победа в любом деле – залог командной работы инициативных людей и представителей власти.

«Пример такого результата совместной работы – бесплатная переправа в Шенкурск. Это был один из основных наказов жителей района в 2018 года, который попал в фокус внимания партии «Единая Россия». Благодаря инициативной группе жителей Шенкурска, главам и депутатам разного уровня, волевому решению губернатора Александра Цыбульского - эта переправа стала бесплатной», - отметил Иван Новиков.

В качестве еще одного примера парламентарий привел и Ровдинскую школу, которая недавно открыла свои двери для школьников. Как отметил депутат, благодаря активной позиции местного сообщества и местной жительнице Людмиле Ивановне Первушиной проекту был обеспечен максимальный контроль со стороны власти, а район своевременно получал необходимую региональную поддержку.

Депутат обратил внимание и на активное сотрудничество с командой Няндомского округа, который является активным участником всех государственных программ. Здесь активно ремонтируются различные социальные учреждения, строятся новые объекты, ремонтируются дороги, активно формируется инфраструктура для занятий спортом. Что важно, госинвестиции вливаются не только в Няндому, но и в сельские поселения района.

«Могу сказать, что в таком количестве спортивных и детских площадок не строилось никогда прежде, как за последние четыре года. Мы много внимания уделяем благоустройству: в Няндоме практически на пустыре появился полноценный спортивно-рекреационный комплекс. Например здесь появилось поле с искусственным покрытием для большого футбола. Серьезные инвестиции получает дорожная инфраструктура: за три года мы «одели» столько дорог в асфальт, сколько не ремонтировали последние 20 лет. Коренным образом изменилась дорога «Долматово – Няндома». А сколько лет мечтали о дороге на Каргополь-2. Спасибо губернатору Александру Цыбульскому за поддержку данного объекта в вопросе капитального ремонта. Я могу долго перечислять преображения, потому что позитивных изменений действительно много», - говорит Иван Новиков.

Предварительное внутрипартийное голосование «Единой России» - для действующих депутатов это возможность не только отчитаться о проделанной работе, но и получить новые предложения в свою предвыборную программу.

Парламентарий отметил – только очные встречи и честный разговор помогут написать план работы, действительно полезный для людей.

«Сегодня не снижается градус критической оценки у людей в вопросе обеспечения кадрами сферы здравоохранения. Вот на последней встрече ко мне поступило обращение о необходимости строительства жилья для молодых специалистов. Также много обращений по состоянию муниципальных дорог. Люди видят успехи в ремонте дорог регионального значения и справедливо требуют такого же качества от муниципальной власти. Очень много обращений по освещению улиц и поселков. Эту проблему в ряде поселков пытались решить точечно», - рассказал Иван Новиков.

Депутат уверен, что для этого нужна комплексная государственная программа. Он также намерен помогать местным предпринимателям, развивать малый, средний бизнес, ведь они составляют основу занятости в районах. Особенно требуется помощь фермерам – местным производителям. Решение проблемы парламентарий видит в создании точек роста на территории, работе с людьми, в том числе разъяснительной. Чтобы предприниматель или семья, начинающая вести свое хозяйство, знали финансовые инструменты, могли привлечь средства для развития своего бизнеса и своей территории через инициативное бюджетирование, гранты, ТОСы.

«У нас на сегодня в Няндомском округе порядка 50 % пашни используется под сельское хозяйство, а в Шенкурском всего около 15%. То есть больше половины сельхозземель не используется, а это огромный экономический потенциал, который необходимо раскрыть», - заметил депутат.

Тысячи километров дорог по шенкурской и няндомской земле, сотни встреч с земляками, постоянное общение в соцсетях, звонки и обращения от жителей, совместная работа в период пандемии и с начала специальной военной операции - дают точный ориентир в работе депутата Ивана Новикова.

«Избиратели верят в наши возможности. Особенно в такое непростое время нужно быть всегда рядом с людьми, разделяя и трудности, и победы», - заключает Иван Новиков.