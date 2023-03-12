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В Северодвинске введут субсидии для дачников

Такое решение принято в ходе Координационного совещания по поддержке садоводства.

Рассказывает глава города Игорь Арсентьев:

- За три месяца ко мне обратилось большое количество жителей города, у которых были проблемы именно на территориях товариществ. Посоветовал руководителям кооперативов плотнее общаться с дачниками, ведь большинство вопросов способны решить в самом СНТ.

 А там, где необходима будет помощь муниципалитета, мы обязательно подключимся. На данный момент за счет местного бюджета предоставляются три вида субсидий: содержание и ремонт подъездных дорог, организация противопожарных мероприятий, проведение электрификации.

 К слову, Северодвинск – единственный город в регионе, который ввел такую поддержку для дачников. Обязательно в летний период посещу несколько СНТ, чтобы лично посмотреть, как реализуются эти субсидии.

21 апрель 13:18 | : Политика / Экономика

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