В Северодвинске введут субсидии для дачников

Такое решение принято в ходе Координационного совещания по поддержке садоводства.

Рассказывает глава города Игорь Арсентьев:

- За три месяца ко мне обратилось большое количество жителей города, у которых были проблемы именно на территориях товариществ. Посоветовал руководителям кооперативов плотнее общаться с дачниками, ведь большинство вопросов способны решить в самом СНТ.



А там, где необходима будет помощь муниципалитета, мы обязательно подключимся. На данный момент за счет местного бюджета предоставляются три вида субсидий: содержание и ремонт подъездных дорог, организация противопожарных мероприятий, проведение электрификации.



К слову, Северодвинск – единственный город в регионе, который ввел такую поддержку для дачников. Обязательно в летний период посещу несколько СНТ, чтобы лично посмотреть, как реализуются эти субсидии.