Сергей Эммануилов принял решение продолжить депутатскую деятельность

Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по социальной политике и здравоохранению, руководитель регионального Волонтерского центра «Единой России» и общественной приемной партии Сергей Эммануилов подал документы для участия в предварительном голосовании партии.

Свою жизнь Сергей Дмитриевич связал с медициной. После обучения по специальности «Лечебное дело» отправился работать в глубинку, в участковую больницу Киземы. Прошел путь от хирурга и главного врача Котласской городской больницы до директора департамента здравоохранения Архангельской области.

Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

С 2009 года ему доверяют жители Пинежского, Лешуконского и Мезенского районов и избирают депутатом областного Собрания.

За период депутатства Сергея Эммануилова на территории районов сделано большое количество проектов, включая развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и строительство дорог, мостов, развитие связи, социальной сферы. Капитально отремонтирован Карпогорский дом народного творчества, библиотека им. Ф. Абрамова, заменена кровля и открыта Точка роста в Пинежской школе. В 2023 году будет завершено строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье, капремонт Карпогорской школы № 118, начнется ремонт Сийской школы, подана заявка на ремонт Ясненской. К 2025 году будут отремонтированы стационарные отделения Карпогорской ЦРБ 1913 года постройки. В с. Сура возводится новая врачебная амбулатория. В Пинеге в этом году начнется строительство нового ДК, которого очень давно ждали жители.

В Мезени обновлен спортзал Каменской школы, отремонтирована межпоселенческая библиотека, которой более ста лет, идет ремонт дома-музея им. Личутиных, в процессе строительство ФАПа в с. Койда и нового хирургического корпуса Мезенской ЦРБ, укомплектация рентгеновским, ультразвуковым оборудованием.

Построены детские сады на 220 мест в Мезени, на 120 мест в пос. Каменка и на 220 мест в с. Карпогоры.

За последние три года в Пинежском районе отремонтированы 51 км. дорог Карпогоры-Сосновка-Нюхча, мосты через Печеву, Каргу, Юбру. По трассе Архангельск-Белогорский-Пинега-Кимжа-Мезень сделано 95 км. дорог. Где-то асфальт появился впервые.

«Опираюсь на опыт командной работы, совместно с представителями местной власти, инициативных групп и в целом населения округа. Главная цель моей деятельности в качестве депутата - это решение вопросов, связанных с развитием здравоохранения. За последние 2 года были преодолены трудности в сфере льготного обеспечения лекарствами широкого круга населения. Это значимое достижение. Нам удалось этого добиться, прежде всего, благодаря слаженной работе с правительством области, естественно с министерством здравоохранения.

Сформирован пакет мер для преодоления кризиса кадрового обеспечения в отрасли. В этом году более миллиарда рублей запланировано только на мероприятия по кадровому обеспечению здравоохранения. Уже сейчас мы можем наблюдать результат нашей работы. Так, в прошлом году в Пинежье в отдаленные маленькие деревни приехали на работу три молодых доктора и два фельдшера. Их обеспечили жильем, они получают стимулирующие выплаты, им создали комфортные условия работы и социально-бытовые условия. Мы продолжим вести эту работу совместно с администрацией района, с ГК «Титан», депутатским корпусом муниципального образования, представителями предпринимательства. Нам удалось объединить усилия всех, этот опыт будем тиражировать на всю область.

Для меня сейчас главный приоритет – повышение доступности специализированной, консультативной медицинской помощи. Это главный вызов.

Районы, которые я представляю, имеют свою специфику. Это территории Крайнего севера. Многие поселения удалены от большой земли, имеют проблемы с транспортной доступностью, не везде есть интернет и стабильная сотовая связь. Поэтому предстоит сделать еще больше. Это и ремонт строительство, оснащение материально-технической базой медицинских организаций, учреждений системы образования. Мы только начинаем набирать обороты в данном направлении», - рассказал Сергей Эммануилов.