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Юрий Трутнев расставил акценты в развитии Архангельской области

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, находясь в рабочей поездке в Архангельской области, провел совещание, где обсуждались приоритеты социально-экономического развития региона.

– Стратегия социально-экономического развития Архангельской области является значимой частью стратегии социально-экономического развития всего арктического региона. Арктический регион, в свою очередь, является частью развития всей нашей страны – Российской Федерации. Каждый регион обладает своими неповторимыми особенностями. В то же самое время вся наша работа вместе объединяется в общее развитие нашей страны. На Арктическую зону распределены те меры поддержки, которые сформированы на базе дальневосточного региона. В названии Министерства по развитию Дальнего Востока решением Президента Российской Федерации добавлено слово «Арктика». Мы уже видели некоторую отдачу в этой работе. С использованием мер государственной поддержки в Арктике реализуется 170 инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций по соглашениям – более 110 миллиардов рублей. 12 миллиардов рублей уже вложено инвесторами. Но это скромные цифры по отношению к Дальнему Востоку. Там объем уже осуществленных вложений исчисляется триллионами. Но мы там и начали работу раньше. Уверен в том, что мы и здесь добьемся больших успехов, – открыл совещание Юрий Трутнев.

С основным докладом выступил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Он сообщил, что за последние пять лет в области фиксируется положительная динамика валового регионального продукта: с 2017 по 2021 год прирост ВРП составил 9,4%.

Основой экономики Архангельской области остается диверсифицированный промышленный сектор, в структуре которого преобладают судостроение, лесопромышленный комплекс и добыча природных ресурсов. Они формируют более 80% объема промышленного производства региона. Суммарно за последние три года объем промпроизводства в Архангельской области оценивается в размере более 1 трлн рублей. По итогам двух месяцев этого года фиксируется существенный прирост промышленного производства. Основной объем здесь обеспечивают судостроительная и судоремонтная отрасли.

Однако, по словам главы региона, внешнеторговые ограничения привели к объективному замедлению динамики инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по итогам 2022 года. При этом в абсолютном выражении объем инвестиций в 2022 году оказался выше уровня 2021 года на 1,3 млрд рублей. Несмотря на общее замедление инвестиционной активности в 2022 году, область два года подряд входит в пятерку лидеров по уровню инвестиционной привлекательности в рамках проводимой «Эксперт РА» интегральной оценки инвестиционного потенциала регионов.

Александр Цыбульский подчеркнул, что при планировании работы на текущий год регион нацелен на прирост по инвестициям.

– За два года, в первую очередь благодаря «арктическим» инструментам поддержки, нам удалось сформировать основу для обеспечения инвестиционного роста на ближайшие годы, – сказал он.

Среди ключевых направлений региона – поддержка деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», который является примером совместной работы нескольких арктических субъектов: Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого автономного округа. На базе НОЦ реализуются ключевые технологические проекты в сфере биотехнологий, здоровьесбережения, освоения Арктики и северных территорий, новых материалов и технологий для судоремонта, производства синтетических алмазных пластин для квантовых сенсоров и рентгеновской оптики.

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и Минобрнауки России проработать возможность создания сетевого распределенного арктического университета на базе вузов Арктики.

Еще одним важным элементом научно-образовательной экосистемы станет создание в Архангельске межвузовского кампуса мирового уровня «Арктическая звезда».

– Все создаваемые объекты кампуса будут задействованы как для научной, так и для образовательной деятельности. Уже сейчас формируется перечень индустриальных партнеров, во взаимодействии с которыми планируется использование вновь создаваемой инфраструктуры. Стоимость проекта – 29,7 миллиарда рублей. Кампус будет введен в эксплуатацию в 2027 году, – рассказал Александр Цыбульский.

Приоритетом региона остается системная работа по развитию глубокой переработки леса. Основная задача на ближайшие два – три года – начать производство лесопромышленной продукции более высоких переделов: клееных конструкций, деревянных домокомплектов, продукции лесохимии, востребованных на внутреннем рынке. При поддержке Правительства России в Архангельской области планируют максимальный перевод муниципальных теплоснабжающих объектов с мазута и угля на биотопливо.

Позитивные прогнозы в плане повышения инвестиционной активности власти Архангельской области связывают в первую очередь с развитием судостроительной и судоремонтной отраслей. На сегодняшний день производственные мощности предприятий загружены полностью. Севмаш, центр судоремонта «Звездочка», производственное объединение «Арктика» активно реализуют инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и расширение существующих производственных мощностей. Общий объем инвестиций в проекты в период 2023–2027 годов составит 32 млрд рублей. Среди значимых проектов глава региона отметил планы Севмаша и «Звездочки» по строительству плавучих доков.

Летом прошлого года на верфях судоремонтного завода «Красная Кузница» заложено первое из четырех пассажирских судов с ледовым усилением для обеспечения транспортной доступности жителей островных территорий Архангельска и Онеги. Это первый за 30 лет заказ региона на строительство пассажирских судов. Компетенции и мощности предприятия позволяют строить аналогичные суда и для других арктических регионов.

Власти Архангельской области работают над комплексной оценкой и оцифровкой востребованности услуг по судоремонту на Северо-Западе России. По результатам этой работы будут сформированы инвестиционные предложения для создания новых судоремонтных производств. Потенциальный инвестор получит готовый пакет: предложения по площадкам для размещения нового производства, оценку объема затрат на его создание, объем потенциальных заказов, а также возможность стать резидентом АЗРФ или ТОР.

Обсуждалась ситуация в системе здравоохранения. Юрий Трутнев поручил Минздраву России в двухнедельный срок представить предложения для регионов ДФО и Арктической зоны РФ по разработке комплекса мер, направленных на повышение доступности качества медицинских услуг.

– Мне кажется, что губернатор болеет за развитие Архангельской области, поэтому надеюсь, что у него эта работа получится. В свою очередь мы будем ему в этом помогать. Сегодняшнее совещание – это еще одна возможность понять, какие направления развиваются эффективно, на что нужно обратить внимание. Считаю, что сейчас каждый должен задать себе этот вопрос, что сделать, чтобы лучше работать, – подвел итоги совещания Юрий Трутнев. 

14 апрель 18:04 | : Политика / Экономика

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