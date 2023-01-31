В Архангельске открыт прием заявок на участие в предварительном голосовании

Об этом сегодня объявлено на заседании оргкомитета по организации предварительного голосования.

Процедура предварительного голосования не имеет аналогов в других политических объединениях в стране. Предварительное голосование зарекомендовало себя как состоятельный, открытый и прозрачный метод избрания кандидатов. Определить, кого «Единая Россия» выдвинет в последующем, может каждый. Электронное предварительное голосование заслужило доверие населения в 2021 году – при голосовании за кандидатов на выборы в Госдуму и в 2022 году – при выдвижении депутатов в северодвинский Горсовет.

Партия использует новейшие технологические возможности для организации голосования. Это позволит большему количеству людей принять участие в голосовании. А благодаря системе шифровки данных – блокчейн, голосование становится удобным и безопасным. Верификация через портал «Госуслуги» с двухфакторной системой идентификации позволяет избежать хакерские взломы и вбросы голосов.

В состав оргкомитета вошли не только члены «Единой России», но и беспартийные – треть оргкомитета это представители общественных организаций из самых разных сфер и СМИ.

«Это позволит сделать праймериз доступным, освещенным, а партию – нейтральным организатором процесса. Одна из самых важных задач оргкомитета – подтвердить легитимность и прозрачность всех процессов, создать равные, конкурентные условия для всех участников праймериз.

Именно оргкомитет будет принимать решение о регистрации кандидата или его отклонении, в случае выявлении нарушений все претензии и жалобы также рассмотрит оргкомитет. Документы принимаются по адресу Набережная северной Двины, 96. Кандидаты и выборщики регистрируются на сайте PG.ER.RU. Выдвижение кандидатов уже стартовало, поэтому приглашаем всех желающих попробовать свои силы в предварительном голосовании», - дополнил член оргкомитета, председатель регионального отделения Российского движения детей и молодежи Илья Тюрин.

У каждого кандидата будет личный кабинет, где он сможет размещать свою биографию, новости, фотографии и видео. Кандидатами могут стать граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, не имеющие гражданства или вида на жительство иного государства, судимости, не состоящие в других партиях. Также кандидаты не должны иметь счетов в иностранных банках, иностранных финансовых инструментов и прочих активов за границей.

По всей стране процедура пройдёт по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели.

Агитационный период для кандидатов начинается сразу после выдвижения и завершится 21 мая. Регистрация избирателей будет проходить на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги». Само электронное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года.

А поможет кандидатам успешно подготовиться и пройти праймериз кадровый проект «Единой России» - «ПолитСтарт».

Участвовать в проекте «Единой России» «ПолитСтарт» смогут кандидаты, которые официально зарегистрированы на предварительном голосовании партии, и политтехнологи, планирующие работать в региональных избирательных штабах.

«ПолитСтарт» - создан для активных, деятельных людей, желающих побороться в предвыборной гонке, но не имеющих опыта участия в избирательных кампаниях. Участник проекта получит возможность пройти дистанционное обучение модулю «Политический лидер» Высшей партийной школы. За каждым участником будет закреплен региональный наставник. Прием заявок идет на сайте politstart.er.ru.

Это отличный шанс заявить о себе и предложить свою программу развития для города или области. Приглашаем всех молодых и активных к участию в проекте!», - рассказала член оргкомитета, руководитель регионального штаба «Волонтеры Победы» в Архангельской области Валерия Нуромская.