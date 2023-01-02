Доходы депутатов и сенаторов перестанут быть открытой информацией

Закон о приватности доходов перечисленных лиц принят сегодня в третьем чтении депутатами Госдумы, причем это касается и региональных парламентариев. Раньше подобные сведения находились в открытом доступе.
При этом это не освобождает народных избранников от обязательной декларации своих доходов. Проверкой правильности представляемых данных будут заниматься только соответствующие органы. Общественность просят не беспокоится. Журналисты уже высказывают недовольство, что у них отобрали еще одну тему для острых публикаций.
Специально уточняется, что с 1 марта 2023 года опубликованию в интернете будет подлежать только обобщенная статистическая информация о представлении парламентариями соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.
Также в законе вводится новая дисциплинарная мера для региональных и муниципальных депутатов – за отсутствие без уважительных причин в законодательном органе более 6 месяцев их будут лишать мандатов.