Ваге Петросян наградил лучших сотрудников архангельского СледКома

Первый заместитель губернатора Архангельской области – руководитель администрации губернатора и правительства региона принял участие в заседании коллегии Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО, на котором подвели итоги работы ведомства за прошедший год и наметили планы на предстоящий период.
Как отметил вице-губернатор, подведение итогов традиционно сопровождается конкретным анализом проделанной работы и обозначением проблем, которые требуют особого внимания.
По данным руководителя Следственного управления генерал-майора юстиции Алексея Попова, в 2022 году на территории Архангельской области число преступлений сократилось по всем показателям – следователями управления расследовано 1667 преступлений, из них 782 – тяжких и особо тяжких. Возмещено более 256 миллионов рублей ущерба.
– Хочу поблагодарить руководство Архангельской области, при активной поддержке которого в регионе на днях открывается первая геномная лаборатория, что позволит использовать в раскрытии неочевидных преступлений, пожалуй, самые современные и эффективные методики исследования вещественных доказательств, а также сократить сроки предварительного следствия, – отметил Алексей Попов.
Ваге Петросян поблагодарил следователей за проделанную работу по укреплению законности, защите прав жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа, возмещению причиненного им ущерба. Особенно вице-губернатор отметил работу регионального управления в части борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями. Он добавил также, что в прошлом году правоохранительными органами Архангельской области выявлено 769 преступлений экономической и коррупционной направленности, что на 11,8% меньше, чем в 2021-м. По мнению замгубернатора, сокращение числа преступлений подтверждает правильность действующих законодательных мер ответственности.
– Сегодня в стране идут масштабные преобразования в экономике и в социальной сфере. Регионы получают миллиардные ресурсы в рамках национальных проектов. На эти средства строятся детские сады и школы, поликлиники и больницы, жилые дома и дороги. И сейчас нам всем особенно важно усилить контроль за расходованием этих средств и не допустить даже попыток их незаконного использования, – сказал Ваге Петросян.
Также первый заместитель главы региона отметил: вопросам, касающимся пресечения любых проявлений экстремизма и терроризма, необходимо уделять особо пристальное внимание.
– Эти порочные по своей природе явления стали глобальной проблемой мирового масштаба. Их опасность заключается в том, что они несут себе угрозу как для граждан, так и для национальной безопасности всей страны, – подчеркнул Ваге Петросян.
В завершение выступления Ваге Петросян вручил наиболее отличившимся сотрудникам управления заслуженные награды, в том числе – почетные грамоты губернатора Архангельской области.